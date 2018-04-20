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Esad Fransa'ya onur nişanını iade etti

20.04.2018 09:41 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Fransa’nın geri almakla tehdit ettiği devlet nişanını, kendi isteğiyle iade etti.

Esad Fransa'ya onur nişanını iade etti

Esad, "ABD’nin kölesi olan bir ülkenin onur nişanını tutmayacağını" belirtti.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Fransa'nın iade edilmesi için harekete geçtiği ülkenin en yüksek dereceli nişanını, kendi isteğiyle geri verdiği bildirildi. Esad, 2001 yılında Fransa'nın o dönemki Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın kendisine takdim ettiği onur nişanını Paris'e geri gönderdi.

Fransa'nın en yüksek devlet nişanının beş seviyesi bulunuyor. Esad'a takdim edilen "Büyük Haç" şeklindeki en yüksek seviyedeki nişanın, Suriye'de Fransa'yı temsil eden Romanya Büyükelçiliği üzerinden Paris'e iade edildiği bildirildi.

Şam’dan Perşembe akşamı yapılan açıklamada Esad'ın kararına gerekçe olarak "Fransa'nın 14 Nisan'da İngiltere ve ABD ile birlikte Suriye'ye hava saldırısı düzenlemesi" gösterildi. Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye Devlet Başkanı'nın "ABD'nin kölesi olan bir ülkenin nişanını taşımayı onur olarak görmediği" ifade edildi.

Elysee Sarayı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, Esad'a verilen onur nişanına yönelik disiplin işlemi başlatıldığı teyit edilmişti. Fransa'nın en yüksek düzeydeki devlet nişanı "Legion d'honneur" 1802 yılında Napolyon Bonapart tarafından verilmeye başlandı. Bugüne kadar yaklaşık 93 bin kişiye takdim edildi.

DW,dpa/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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