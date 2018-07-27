Esad: Hedefimiz İdlib ve çevresi

"Askeri önceliğimiz İdlib" diyen Esad, İdlib ile de sınırlı kalmayacağını belirtti.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, askeri hedeflerindeki önceliğin IŞİD ve benzeri terör gruplarının kontrolündeki İdlib'i geri almak olduğunu açıkladı. Esad, hedeflerinin İdlib ile de sınırlı kalmayacağını vurguladı.

Beşar Esad’ın açıklamalarına yer veren Rus haber ajansı Tass, Esad’ın "Şimdi hedefimiz İdlib, ama sadece İdlib de değil" sözlerini alıntıladı. Rus medyası da Suriye ordusunun ülkenin kuzeybatısında IŞİD ve benzeri örgütlerin kontrolündeki bölgelere gireceklerini bildirdi. Esad'ın, ordunun tüm bu bölgelerde ilerleyeceğini vurguladığı belirtildi.

İdlib, Suriye savaşında silahlı muhaliflerin kontrolünde kalan sayılı yerler arasında bulunuyor. İdlib aynı zamanda Rusya, İran ve Türkiye arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sonunda ilan edilen "çatışmasızlık bölgeleri" arasında da yer alıyor. Yapılan anlaşmalar sonucu siviller ve silahlı muhaliflerin yerleri değiştirilmiş, birçok silahlı muhalif ve aileleri İdlib'e tahliye edilmişti.