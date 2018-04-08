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Esad'ın kimyasal katliamının ardından Rusya ve muhalifler anlaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2018 22:45 | Son Güncelleme

Suriye rejiminin cumartesi gecesi Doğu Guta'da kimyasal silahla düzenlediği katliamın ardından bu akşam saatlerinden bir son dakika gelişmesi yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı, muhaliflerle ateşkes ve kentten ayrılmaları konusunda anlaştığını duyurdu.

Esad'ın kimyasal katliamının ardından Rusya ve muhalifler anlaştı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın bugün Ceyş-ul İslam örgütünün yeni liderleriyle ateşkes ve muhaliflerin Doğu Guta’daki Duma kentinden ayrılmaları konusunda anlaşma sağladığı duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi yöneticisi Yuriy Yevtuşenko, Ceyş-ul İslam’ın yeni liderleriyle varılan anlaşma kapsamında toplam 8 bin muhalifin Doğu Guta’dan tahliye edilmesinin planlandığını açıkladı.

SİLAH BIRAKIP KENTTEN AYRILACAKLAR

Yevtuşenko, “Bugün Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinin yetkilileri, Ceyş-ul İslam ile görüşmeler yaptı. Görüşme sırasında ateşkes, örgütün silah bırakması ve militanların Duma kentinden tahliye operasyonuna başlama konusunda anlaşma sağlandı” diye konuştu.

'40 BİN KİŞİNİN ÇIKARILMASI PLANLANIYOR'

Muhaliflerin tahliyesi için Vafedin yerleşimindeki insani koridorun yeniden açıldığını söyleyen Yevtuşenko, “Duma’daki çatışmalara son verildi. Militanların ve aile fertlerinin tahliye edilmesi için Duma’ya 100 otobüsten oluşan bir konvoy giriş yaptı, ilk grup bu otobüslerle tahliye edilecek. Toplamda 8 bine kadar militanın ve aile fertlerinden yaklaşık 40 bin kişinin çıkarılması planlanıyor” ifadelerini kullandı.

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