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Esad'ın nerede olduğu ortaya çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2018 23:03 | Son Güncelleme

İran’a kaçtığı iddia edilen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye’nin başkenti Şam'da dini akademisyenler ve entelektüellerin katıldığı Ulusun Birliği Konferansı'nda ortaya çıktı.

Esad'ın nerede olduğu ortaya çıktı!

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin ABD ile olası bir savaş ihtimali üzerine İran'a kaçtığının iddia edilmesinin ardından Esad’ın nerede olduğu ortaya çıktı. Esad, Suriye’nin başkenti Şam'da dini akademisyenler ve entelektüellerin katıldığı Ulusun Birliği Konferansına katıldı. Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Irak, Lübnan, Endonezya, Türkiye, Hindistan, Afganistan ve Lübnan'dan araştırmacıların konferansta yer aldığı açıklandı.

esad

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