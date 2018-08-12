Esad, İran ve PKK birleşti! İdlib'e bomba yağıyor

Suriye'de Esad rejimi, 3 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan İdlib’e kapsamlı saldırılar başlattı. ‘Muhaliflerin son kalesi’ olarak da bilinen Halep batısındaki İdlib, Astana mutabakatı kapsamında ‘gerginliği azaltma bölgesi’ ilan edilmesine rağmen rejim, İranlı milisler ve terörist Mihraç Ural’ın yönettiği THKP-Acilciler grubunun tehdidi altında. Son bir aydır özellikle Hatay sınırındaki Türkmendağı çevresine yığınak yapan rejim ordusu, bölgede keşif devriyesi ve yer tespiti amaçlı top atışları yapıyordu. TSK’ya ait 12 gözlem noktasının bulunduğu İdlib’e operasyonları Türkiye’nin ekonomik kuşatma altında olduğu bir döneme denk getiren Esad güçleri, Urum el-Kübra, Cisr’eş Şuğur, Maar’ed Numan ve Han Şeyhun’u da kapsayan geniş bir alanda bombardıman yürütüyor. Düşen bombalar, aralarında en az 6 çocuğun da bulunduğu 20’den fazla sivilin ölümüne neden oldu.

HEPSİ BİRLEŞTİ



İlk etapta Türkmendağı bölgesinin tamamını ele geçirmek isteyen İran-Rusya destekli Esed güçleri, PKK’dan da destek alıyor. Terör örgütü, Esad’ın muhaliflere karşı başlattığı operasyonlara destek vermek üzere rejim bölgesine 1300 terörist gönderdi. Bu kapsamda en son 100 kişilik konvoy dün sabah saatlerinde Münbiç üzerinden Halep’e vardı. Teröristler, rejim güçlerine destek veren İran destekli yabancı terörist gruplarla birlikte Halep’in batı kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Hayyan, Anadan, Hureytan, Ureyme ve Maar’ed Atik ile Dar’ed Izze bölgelerine yönelik saldırılara katılacak. Zeytin Dalı Harekâtı ile Halep’in kuzeybatısındaki Afrin’i kaybeden terör örgütü, böylece ilçenin sınırlarına yeniden yerleşmeyi planlıyor.