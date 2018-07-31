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Esad rejimi de Türkiye'yi tehdit etti: Bütün toprakları alacağız

DÜNYA HABERLERİ  | 31.07.2018 17:49 | Son Güncelleme

Suriye'n,n sadece küçük bir bölümünü kontrol eden ve İran-Rusya desteğiyle ayakta kalmaya devam eden Esad rejimi, Türkiye'yi tehdit ederek "Elinizdeki tüm bölgeleri geri alacağız" dedi.

Esad rejimi de Türkiye'yi tehdit etti: Bütün toprakları alacağız

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Suriye hükümetinin İdlib dahil Türkiye'nin "işgalindeki" tüm toprakları geri alma hakkına sahip olduğunu iddia etti.

"BU KONUDA TAVİZ YOK"

Caferi, "Bu konuda hiçbir taviz söz konusu olamaz. Çatışmasızlık bölgelerinin yürürlükte kalma döneminin sınırı var. Suriye hükümeti olmadan bu süre uzatılamaz. Türkiye'nin işgal ettiği tüm toprakları geri almak Suriye halkının meşru hakkı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Esad İdlib Türkiye tehdit

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
geri kalanınızı da alalım bunu mu istiyorsunuz yani zorla osmanlıyı kurduracaklar bize
Süleyman Şah' ı IŞİD' e teslim edenler mi Osmanlı' yı kuracakmış ! Neremle gülsem ?
adamlarin kendi ulkesi
İyide Türkiye Suriyeden toprakmı almış? Yönetmediğiniz için başına bizim beceriksiz yönetim geldi.
@pdks beceriksiz senin gibi etekli korkaklara denir onlar çukur kazdılar çukurlara gömdük
Bizde yüz yıl önce kaybettiğimiz toprakları geri alırız.
topraklar zaten sizin..suriye devletinin ve milletinin toprakları ...
topraklarınızı alın ama yanında suriyelileri de alın sıknıtı yok bizim için
kötü komsu insani ev sahibi yaparmis yürü beeeee esed.sen de digerleri gibi olacaksin CESED..
hakli topraklarından çıkmalıyız onlrda bizdeki besili öküz halkını geri alaınlar
Ustune 5 milyon suriyeli de hediye ediyoruz lutfen alin:))
Toprak çağırıyor sizi benden söylemesi. T3k bina yıkmadan bir camı bile kırmadan 6 ayda ülkenin yüzde 20sini alan asker 6 günde sizi dümdüz eder.
reisin tepesini attırmayın yere gömeriz
Bir ülkede zaten Suriye topraklarına işgalci olarak değil kendi sınırlarımızı koruyucu olarak müdahale ettik
Çüş Esad Çüş.,.Türkleri Suriyeliler'le Karıştırdı Galiba, Sahillerde Narğile İçen Kıçında Donu Olmayan Suriyeliye Benzemez, Türkler..!!
AC KÖPEK KARNINI DOYUR SEN
ELİMİZDE OLAN BİŞEY YOK.koskoca suriyeyi boşaltıp pyd yerleştirildi.millete seçimde sorun çıkmasın diye suriye sınırında görüntü veriliyor.abd ile suriyede pyd ypg devleti kuruldu.koskoca suriyeyi düşün bizim askerimizin olduğu alan türkiyede bir ilçe bile değil.bu görüntülere kanmayın.SEÇİM ÖNCESİ HERGÜN YPG PYD Lİ GEBERTİLEN TERÖRİST SAYISINI VEREN ERDOĞAN NİYE SEÇİMDEN SONRA SURİYEDE ŞUKADAR PYD YPG Lİ ÖLDÜRÜLDÜ SURİYEDE YPG PYD DEN ŞURAYIDA TEMİZLEDİK DİYE KONUŞMUYOR NE OLDU SEÇİM BİTİNCE?ORTAK OYUNUN SONU SİZİ HELAK EDER DEMEDİ DEMEYİN.SURİYE İLE İLGİLİ HADİSLER VAR İŞARETLER VAR...
sayın kılıçdaroğlu zaten en başta uyarmıştı.ordumuz suriye'ye girmesin diye.demek ki boşuna dememiş.bilge insan sayın kılıçdaroğlu öngörüsü ve keskin zekasıyla dünyanın en etkili liderlerinden biridir.
Esad bey sen önce halkına sahip çık sonra topraklarına ülkende su an yuzbinlerce dış ülke insanı var sen zaten topraklarını vermişsin anca poponu kurtarmaya bak
IRAKTA BARZANİYLE İŞ TAMAMLANDI.SURİYEDE PYD YPG İLE İŞ TAMAMLANDI SIRA YECÜC MECÜC HADİSESİNDE OLMASIN?SEÇİM ÖNCESİ HER GÜN SURİYEDE ŞU KADAR PYD YPG Lİ ÖLDÜRÜLDÜ SAYISI VERİLİYORDU NE OLDUDA SEÇİMDEN SONRA PYD YPG Lİ LEŞ SAYISI VERİLMİYOR ERDOĞAN TARAFINDAN.YA ARKADAŞ EMİN OLUN SEVEYİM DİYORUM MÜMİNSE GÜNAHA GİRERİM DİYORUM YEMİN OLSUN BİLEYİM HAK YOLDA ASLA KIZMAM SONUNA KADAR DESTEK OLURUM AMA İCRAATA BAKIYORUM...???BU VEBALE BEN GİREMEM BİLE BİLE İŞİM OLMAZ AKP İLE
IRAK LİBYADAN SONRA ESAD BİRDEN ESED OLDU HAZIR SIRA BANA GELMİŞKEN HALKIMI ÖLDÜREYİM DEDİ ÖYLEMİ?YA ARKADAŞ BU NASIL İŞ..SURİYEDE ESAD TAMAM SEVMEM İŞİM OLMAZ AMA RESME BAKINCA BU RUSYA ABD AB İLE ORTADOĞUNUN BU HALE GELMESİ BENİ ENDİŞELENDİRİYOR
aç tavuk
Adam olsaydınızda hiç girmeseydik o topraklara. Şİmdi Caferi mi ne idüğü belirsiz bir kişi Türkiye ye tehdit savuruyor. Gel koçum biz Kızılelma demişiz bir kere, bu davadan dönersek vicdanımız kurusun. O şehitlerin kanını yerde bırakmayacağız.
gucsuz ulke olunca herkes tehdıt eder ulkenın konumunu burdan anlıya bılırsınız
turkiye suriye hahah.. ac karnına hiç salatalık yedimi suriye ? ama vururlarsa 5.10 milyon adamı türkiyede cogaldı belki bunlar militan olmuştur
reis besle kargayı oysun gözümüzü. izin vermeseydin keşke suriyelilere. yarın bir gün bize baş kalkacaklar.. iliklerimize kadar girdiler. herseyi biliyorlar. mecliside ele gecirmişlerdir. büyük fetocular gibi
Hata bizim beceriksizlerin.Siz kim oluyor da başkalarının iç işlerine karışıyorsunuz.Ama millet misafir sever değil akılsız olunca paralar boşa gider.Memlekette kaos başlar.Taliban nın dizlerini,n tipine çöken adamdan devlet başkanı olursa sonuç bu olur.
Dikkat ederseniz ülkenin yarısından fazlasını kontrol eden PKK-ABD ortaklığına tek laf yok. Amerikanın 30 küsür tane askeri üssüne de çıt yok. Bunlar işte hep danışıklı dövüş. Söyleyene değil söyletene bak demişler.
bana bak esat :)
TÜRKİYE'DE yaşayan suriyeli mültecileride geri alın.
Bakıyorum YPG/SDG güçleri senin için hiçbir önem arz etmiyor Esadcım.. Toptaklarında ne kuvvetleri onlar barış kuvvetleri mi?
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