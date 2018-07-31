Esad rejimi de Türkiye'yi tehdit etti: Bütün toprakları alacağız

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Suriye hükümetinin İdlib dahil Türkiye'nin "işgalindeki" tüm toprakları geri alma hakkına sahip olduğunu iddia etti.

"BU KONUDA TAVİZ YOK"

Caferi, "Bu konuda hiçbir taviz söz konusu olamaz. Çatışmasızlık bölgelerinin yürürlükte kalma döneminin sınırı var. Suriye hükümeti olmadan bu süre uzatılamaz. Türkiye'nin işgal ettiği tüm toprakları geri almak Suriye halkının meşru hakkı" dedi.

