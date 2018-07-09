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Esad rejimi İsrail'in füze saldırısı yaptığını iddia etti

DÜNYA HABERLERİ  | 09.07.2018 10:39 | Son Güncelleme

Beşar Esad rejimi, İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin Humus ilindeki askeri noktaya füze saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Esad rejimi İsrail'in füze saldırısı yaptığını iddia etti

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın akşam saatlerinde geçtiği haberde, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Humus ilinde yer alan, İran destekli yabancı grupların da kaldığı T4 hava üssüne füze saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Ajansın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Savunma sistemlerimiz, İsrail'in T4 hava üssüne saldırısına karşılık vererek birkaç füzeyi düşürdü. Sistemlerimiz, saldırıyı yapan uçaklardan birini vurdu, diğerlerini de geri çekilmeye mecbur bıraktı." ifadelerine yer verildi.

İsrail makamları henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail, son 3-4 ay içinde Suriye'nin Humus, Kuneytra, Dera ve Şam illerindeki rejim ve destekçisi İran'a ait askeri noktalara saldırılar gerçekleştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Esad israil füze Suriye Hava Üssü T4

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
hadi bedava kahraman iran suriyeye yapılan saldırı bize yapılmış sayarız diyordun vur bakalım israili her yıl haritadan sileriz diyorsun tek mermi sıktığın yok hep arkadan sıkıyorsun
HANİ İNSAN HAKLARI, SADECE BİR HAKLAR BİZİM İÇİNMİ GEÇERLİ... NATO NE AYAKSİNİZ OĞLUM SİZ
Delikanlı geçinen Rusya ne oldu İsraile karşılık vermiyorsun. Çıkarlar çakıştı galiba.... Eyyy Sn. Tayyip Erdoğan Çevremizi iyi analiz edin ettirin Çevrenizde tanıdıklarınız değil bilir kişiler olsun.. Dış Politika ve Ekonomi Hiç olmadığı kadar önemli artık ... Ölüm Kalım savaşı verir duruma düşmeyelim yanlış yaklaşımlarla aman dikkat !!!! Sen Atatürkçü ol.. Bakanlar Kurulunu bilir kişilerden ata.. Sonuna kadar yanındayız. Tabii olmazsa olmaz Yeni Havalimanının adınında Atatürk koyman şartıyla
BOP ayak sesleri
israil in rejiminin boynu altında kalsın. göreceksiniz bir gün İsrail yok olacak
DEMEDİ DEMEYİN BU İSRAİL YAVAŞ YAVAŞ FİLİSTİN GİBİ SURİYEYİ ELE GEÇİRİR İRAN NE OLDU ATIP TUTUYORDUN GÖSTERSENE KENDİNİ
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