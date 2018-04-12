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Esad'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 15:06 | Son Güncelleme

Başkent Şam'da İran dini lideri Hamaney'in başdanışmanı Velayeti'yi ağırlayan Esad, objektiflere gülerek baktı! Dünya 'masum insanlara kimyasal silah kullanıldı' iddiaları ile çalkalanırken Esad'ın gülümseyerek poz vermesi dikkat çekti. Esad'ın fotoğraflarını, resmi haber ajansı SANA dünyaya servis etti.

Esad'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

İsrail medyasının dün sarayını bırakıp kaçtığı yönünde haberler yaptığı Suriye'deki Şam rejimi lideri Beşar Esed, bugün objektiflerin karşısına çıktı.

Başkent Şam'da İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti'yi ağırlayan Esed, gülerken görülüyor.

Başdanışman Velayeti, Batılı ülkelerden gelen saldırı tehditlerinin yalanlara dayandığını söyledi.

Velayeti, dün yaptığı açıklamada da herhangi bir dış saldırı durumunda Tahran’ın Şam’ın yanında yer alacağını ilan etmişti.

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Suriye Hamaney Esad suriyede son durum ABD Rusya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Çok komik geliyor herhalde ülkesi darmadağın oldu milyonlar insan ülkeden kaçtı gitti. eline silah alan kafasına göre davranıyor kimyasal silah kullandı diyorlar gavat gibi gülüyor.
babadan rahat bu demek ki
Esad,fesatlıktan bir deri bir kemik kalmışsın,imana gel biraz!
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