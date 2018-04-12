Esad'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

İsrail medyasının dün sarayını bırakıp kaçtığı yönünde haberler yaptığı Suriye'deki Şam rejimi lideri Beşar Esed, bugün objektiflerin karşısına çıktı.

Başkent Şam'da İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti'yi ağırlayan Esed, gülerken görülüyor.

Başdanışman Velayeti, Batılı ülkelerden gelen saldırı tehditlerinin yalanlara dayandığını söyledi.

Velayeti, dün yaptığı açıklamada da herhangi bir dış saldırı durumunda Tahran’ın Şam’ın yanında yer alacağını ilan etmişti.