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Esad: Suriye'de geriye kalan tek sorun SDG

31.05.2018 12:30 | Son Güncelleme

SDG'yi Suriye'de "geriye kalan tek sorun" olarak nitelendiren Esad, müzakere yöntemi sonuç vermezse güce başvuracaklarını söyledi.

Esad, ABD ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın kıyısından dönüldüğünü belirtti.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ana omurgası PYD ve YPG'den oluşan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye'de "geriye kalan tek sorun" olduğunu söyledi. SDG'ye karşı kuvvet kullanma tehdidinde bulunan Esad, ABD'nin "Irak'tan ders almış olması ve Suriye'yi terk etmesi" gerektiğini belirtti.

Russia Today tarafından Perşembe günü yayınlanan röportajında Esad, "Irak'a yasal bir temel olmaksızın geldiler ve bakın ne oldu. Derslerini almalılar. Irak bir istisna değil, Suriye de bir istisna değil. İnsanlar artık bölgede yabancıları kabul etmeyecekler" dedi.

Suriye'nin ABD destekli SDG'nin kontrolünde bulunan bölgelerinin "kurtarılacağını" ifade eden Esad, Şam'ın SDG ile "müzakere kapılarını açtığını" kaydetti. "Bu ilk seçenek. Eğer bu gerçekleşmezse bu bölgeleri güç kullanma yöntemine başvuracağız" diyen Esad, "Amerikalılar Suriye'yi terk etmeli, bir şekilde terk edecekler" sözlerini sarf etti.

"Ucuz atlatıldı"

Devlet Başkanı Esad, Nisan'daki kimyasal saldırı iddialarının ardından kendisini "Hayvan Esad" olarak betimleyen ABD Başkanı Donald Trump'a cevaben, "Ne söylerseniz osunuz" dedi.

Esad, müttefikleri Rusya ile ABD güçleri arasında doğrudan bir çatışmanın ise "ucuz atlatıldığını" söyledi. Esad, "Çok şükür bundan kaçınıldı. Amerikan yönetiminin bilgeliğiyle değil, Rus yönetiminin bilgeliğiyle" dedi.

İsrail'in 10 Mayıs'ta Suriye'deki İran hedeflerini vurmasına değinen Esad, İran'ın Suriye'deki varlığının Suriye ordusuna destek sağlayan "askerlerle sınırlı olduğunu" söyledi.

Kendisine Şam'ın İsrail'in hava saldırılarını durdurmak için harekete geçip geçmeyeceği sorulan Esad, "Tek seçenek hava savunmamızı güçlendirmek. Yapabileceğimiz tek şey bu ve biz de bunu yapıyoruz" dedi. Esad, hava savunma kabiliyetlerinin "Rusya sayesinde artık çok daha güçlü olduğunu" ifade etti.

Yaklaşık yedi yıldır sürmekte olan Suriye iç savaşında 350 bini aşkın kişi hayatını kaybetmiş bulunuyor.

rtr,AFP/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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