Esad: Suriye'de geriye kalan tek sorun SDG

Esad, ABD ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın kıyısından dönüldüğünü belirtti.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ana omurgası PYD ve YPG'den oluşan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye'de "geriye kalan tek sorun" olduğunu söyledi. SDG'ye karşı kuvvet kullanma tehdidinde bulunan Esad, ABD'nin "Irak'tan ders almış olması ve Suriye'yi terk etmesi" gerektiğini belirtti.

Russia Today tarafından Perşembe günü yayınlanan röportajında Esad, "Irak'a yasal bir temel olmaksızın geldiler ve bakın ne oldu. Derslerini almalılar. Irak bir istisna değil, Suriye de bir istisna değil. İnsanlar artık bölgede yabancıları kabul etmeyecekler" dedi.

Suriye'nin ABD destekli SDG'nin kontrolünde bulunan bölgelerinin "kurtarılacağını" ifade eden Esad, Şam'ın SDG ile "müzakere kapılarını açtığını" kaydetti. "Bu ilk seçenek. Eğer bu gerçekleşmezse bu bölgeleri güç kullanma yöntemine başvuracağız" diyen Esad, "Amerikalılar Suriye'yi terk etmeli, bir şekilde terk edecekler" sözlerini sarf etti.

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