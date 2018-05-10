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Esad Trump'ı tutarsızlıkla suçladı

10.05.2018 15:55 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD Başkanı Trump'ın tutarsız davrandığını söyledi.

Esad Trump'ı tutarsızlıkla suçladı

Esad, Trump için "Bugün söylediğinin yarın tam tersini yapıyor" dedi.Yunan Kathimerini gazetesine röportaj veren Esad, ABD Başkanı Donald Trump'ın başından beri tutarsız davrandığını söyledi. Esad, "Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir araya gelmeye hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump ile siz de yüz yüze görüşecek olsanız, ona ne derdiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İlk önce böyle bir görüşmenin mantığının olup olmadığını sormalıydınız. İkinci soru ise: Seçim kampanyası boyunca söylediklerinin tam tersini yapan birisiyle nasıl bir sonuç elde edebilirim? Öyle biri ki bugün bir şey söylüyor ve yarın; hatta aynı gün içinde bu söylediğinin tam tersini yapıyor. Bu Amerikan hükümeti her gün aynı frekansta ve algoritmada çalışıyor mu? Bu hükümetle şu an için herhangi bir sonuca ulaşabileceğimizi sanmıyorum."

"İşler kontrolden çıkar"

Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerinin ne kadar daha bu ülkede tutulacağına dair yaptığı açıklamalar ve Beyaz Saray'ın şu an bölgede hayata geçirdiği planlar arasındaki çelişkilere atıfta bulunduğu tahmin edilen Esad, Rusya'nın politikalarından ise övgüyle söz etti.

Şam rejiminin en büyük destekçilerinden biri olan Rusya'nın gösterdiği liderlik sayesinde Washington ile tam anlamıyla bir çatışma yaşanmadığını belirten Esad, "Süper güçler arasındaki herhangi bir doğrudan çatışmaya şahit olmamayı ümit ediyorum. Çünkü bu durumda işler dünyanın geri kalanı için kontrolden çıkmış olur" dedi.

Esad'ın Yunan gazetesine verdiği röportaj, Perşembe günü İsrail'in Suriye'ye yönelik hava operasyonundan önce yayımlandı.

DW,AP/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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