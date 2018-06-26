Esad: Türkiye'yi Suriye'ye ABD gönderdi

Sputnik'in haberine göre Rusya'da yayın yapan NTV televizyonuna röportaj veren Esad, ülkesindeki krizin ABD, Fransa ve İngiltere'de planlandığını belirtip, "Uydu devletler Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar ise deyim yerindeyse 'beklenmedik bir devrim' için gereken koşulları yaratamadıklarında finansal destek vermeye başladılar. Biz bunu kontrol edemedik" dedi.
'KUZEY BÖLGELERİMİZDEKİ İŞGALİ İKİ YOLLA DURDURACAĞIZ'
Esad'a ABD ve Türkiye arasındaki uzlaşının sonucu olarak Suriye'nin kuzeyinde yaşanan 'işgali' nasıl durduracağı soruldu.
Esad, "İki yol seçtik. Birincisi ve en önemlisi ateşkes ve bunu başardık. Bu yolla birçok bölgeyi normal yaşama geri döndürdük. İkinci yol ise, teslim olmayan ve ateşkese uymayan teröristlere saldırı düzenlemek. Onlarla mücadele edeceğiz ve kontrolü güç kullanarak ele geçireceğiz. Elbette bu bizim için en iyi seçenek değil ancak ülkede kontrolü sağlamanın tek yöntemi" yanıtını verdi.
'ABD, TÜRKİYE DAHİL HER ŞEYİ KONTROL EDİYOR'
NTV muhabirinin "Ancak Suriye'yi kendi aralarında bölüşüyorlar gibi görünüyor. Demek istediğim, ABD'liler ve Türkler Suriye'nin kuzeyini kontrol ettikleri bir bölge olarak görüyor" sözleri üzerine Esad, açıklamasına şöyle devam etti:
"İnanmayın. ABD, Türkiye dahil her şeyi kontrol ediyor. Türkiye'yi ABD yönlendiriyor. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan 5 yıl önce Suriye'yi işgal etmek istediğinde, ABD, Türkiye'yi engelledi.
Neden? Çünkü o sırada teröristler galip durumdaydı, giderek daha fazla noktayı ele geçiriyordu. Erdoğan'a neden ihtiyaçları olacaktır ki? Ancak teröristler geri çekilmeye başladığında, Erdoğan'a
'Artık müdahale edebilirsin çünkü işler Suriye, Rusya, İran ve teröristlerle savaşan diğer grupların lehine ilerliyor' dedi. Bu nedenle yeniden kaos yaratmak için müdahale etmenin daha iyi olacağını söylediler. Bu bölgelerin tamamı, bir başkasının değil, sadece ABD'nin kontrolünde."
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