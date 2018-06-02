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Esad ve YPG anlaştı!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.06.2018 12:16 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK ve Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde örgütün işgalindeki en büyük yataklardan El Ömer'den çıkartılan petrolü takas etme konusunda anlaşmaya vardı.

Esad ve YPG anlaştı!

AA'nın Deyrizor'daki güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK terör örgütü Deyrizor'da işgal ettiği en büyük petrol yatağı El Ömer'den elde ettiği ham petrolü mazot karşılığında rejimle takas konusunda anlaştı.

Anlaşma gereği, YPG/PKK'nın rejime verdiği her 100 varil ham petrol karşılığında rejimden 75 varil mazot alacak.

Ekim 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın El Ömer yatağından çekilmesinin ardından onlarca ABD askeri YPG/PKK'lı teröristlerin safında bölgeyi koruma altına almıştı.

Kaynaklar, ülkenin en zengin petrol yatağı niteliğindeki El Ömer'den günde yaklaşık 15 bin varil petrolün çıkarıldığını kaydetti.

Rejim ve YPG/PKK yaklaşık bir yıl önce Suriye'de örgütün işgal ettiği Haseke ilindeki sahalardan çıkarılan petrolün gelirini paylaşma kararı almıştı.

ABD destekli terör örgütü, Suriye'de petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal ediyor.

DEYRİZOR'DAKİ ENERJİ KAYNAKLARI

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına sahip. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor.

Bu petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye'nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirirken, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'i işgal etmişti.

Ülkedeki bütün petrol rafinerileri ise rejim güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Beşşar Esad Deyrizor PKK petrol

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
AKP nin sayesinde olan bir durumdur.NE SKANDALI.BAL GİBİ AKP NİN İSTEDİĞİ OLUYOR.
@ilhansa İLHAN TEDAVİ OL.
@ilhansafa muhalefet olacağım diye komik oluyorsun yapma böyle şeyler ramazanda bari içmeyin şu mereti
bu durumdan nasil akpyi suclu cikarttin anlayamiyorum senin formulunu uygularsak senin dunyaya gelmenin sebebide akp
komple girip suriyeyi temizlemek lazım esad pkk ypg işid ne varsa hepsini
AMERİ KAN HALKI ACABA KULLANDIKLARI O DAVASA 6,8,10 SİLİNDİR ARAÇLARININ DEPOLARI BENZİN DEYİLDE... KAN DOLU OLDUĞUNU BİLİYORMU..HALKININ RAHATI,KONFORU İÇİN....IRK,DİN KIŞKIRTICILIĞI YAPAN KANSIZLAR GÜN GELECEK KENDİ KANLARINDA BOĞULUCAKLAR..
Mademki Esat ve YPG anlaşacaktıysa Türkiye neden savaşa girdi, neden Suriyeliler Türkiyenin ekonomisini ve düzenini bozdu. Yıllardır Araflara güvenmedik ama rt etdoğan sarılmış bırakmıyor anlamak mümkün değil
Rejim anlaşmasa, terör örgütleri ham petrolü ne yapacak..? Arap aklı işte..
Siz değil misiniz Hdpye baskı yapıp politik av yapanlar Kürtlerin dilini varlığını özgürlüğünü yüzyıldır yok sayanlar.Esad daha önce Kürtleri tanımıyordu özerklik önerdi tabi başı sıkıştı halkı ona ayaklandı diye.Kürtler eskisi gibi türkler araplar için savaşmayacak sizi izliyoruz.İran arab baharı ortaya çıkınca arap ükeleri karışınca korkudan Kürtçe eğitimi bazı eyaletlerde serbest bıraktı ırakta ise federal bölgenin bağımsızlığını ilan etmesinden ödleri koptu.Tabi sizler zamanında sınırları İngilizlerle Fransızlarla çizerseniz şimdi tutuşursunuz:)
fiili özerkliğin resmiyete dönüşmedeki ayak sesleri
yaw israil ile komsu olana kadar akp gorevini yapacak. siyonistme hizmet etmek akp icin bir onurdur.
AA duyurmuş,kimse bilmiyor.AA biliyor.
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