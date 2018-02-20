Esad YPG ile anlaştı mı? Örgüt sözcüsünden flaş açıklama!

YPG sözcüsü Nuri Mahmud, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimiyle Türkiye'ye karşı anlaşma yapmadıklarını söyledi. Mahmud, sadece kendileri tarafından yapılan bir çağrı olduğunu açıkladı. Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Suriye yönetiminin Türkiye’nin harekâtına karşı Afrin’e güç yollayacağı iddiası YPG tarafından yalanlandı. Reuters’a konuşan YPG sözcüsü Nuri Mahmud, böyle bir anlaşma olmadığını söyledi. Mahmud, “Bir anlaşma yok. Sadece bizim, Suriye ordusunun gelip sınırları koruması için yaptığımız bir çağrı var” dedi. Suriye devlet televizyon kanalı ihbariye ile devlet ajansı SANA dün yayınladıkları haberlerde, ‘Suriye hükümet güçlerinin birkaç saat içinde Afrin’e gireceği’ni duyurmuş, Türkiye buna tepki göstermişti. YPG: Sadece çağrı yaptık DW'de yer alan habere göre, Suriye ordusunun Afrin'e girmesi için Esad rejimiyle anlaştığı öne sürülen YPG, bu iddiayı yalanladı. YPG sözcüsü, "Anlaşma yok. Sadece Suriye ordusuna çağrı yaptık" dedi. Reuters'a konuşan Kürt yetkili: YPG ve Şam anlaştı, Suriye Ordusu Afrin'e girebilir Suriye'de devlete bağlı El İhbariye televizyonunun sabah saatlerinde yayımladığı haberde "rejim yanlısı güçlerin birkaç saat içinde Afrin'e gireceğini" iddia etmesinin ardından yükselen gerilim devam ederken, YPG'den yeni bir açıklama geldi.

Türkiye tarafından terör örgütü kabul edilen PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözcüsü Nuri Mahmud, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Anlaşma yok. Sadece Suriye ordusuna gelip sınırlarını koruması için bizim tarafımızdan yapılan bir çağrı var" dedi. Mahmud, "Bu, onun görevi... Ama şu ana kadar Suriye ordusu Afrin'e karşı görevini yerine getirmedi" diye ekledi. Çavuşoğlu'ndan son dakika Esad ve YPG açıklaması Suriye resmi haber ajansı SANA, "Halk Güçleri" olarak tanımladığı rejim yanlısı birliklerin, TSK'nın Afrin operasyonunda "bölge halkına yardım ve destekte bulunmak üzere" bölgeye gideceğini duyurmuştu. Rejim yanlısı güçlerin Afrin'e gideceğine dair iddialar, Suriye'nin kuzeyindeki özerk Kürt yönetimine danışmanlık yapan Badran Jia Kurd adlı yetkilinin Pazar günü Reuters'a yaptığı açıklamaların ardından yoğunlaşmıştı. Reuters'a konuşan Kürt yetkili: YPG ve Şam anlaştı, Suriye Ordusu Afrin'e girebilir Esad yanlısı güçlerin Afrin bölgesinin sınır noktalarında konuşlandırılacağını söyleyen Kurd, birliklerin iki gün içerisinde bölgeye gideceğini öne sürmüştü. Şu an için sadece askeri bir anlaşma söz konusu olduğunu belirten yetkili, siyasi bir anlaşmanın bulunmadığını ifade etmişti.

PYD'nin eski liderlerinden Salih Müslim de Pazartesi günü Berlin'de yaptığı, "Şu anda Suriye hükümetiyle Rusya'nın arabuluculuğunda müzakereler var ancak henüz bir anlaşmaya varılmış değil" demişti. Bozdağ'dan Afrin haberlerine yalanlama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Suriye ordusu Afrin'e girdiği takdirde "kendilerini kimsenin durduramayacağını" söylemişti. Çavuşoğlu, "Rejim buraya PKK ve YPG'yi temizlemek için girerse, sorun yok. Rejim buraya PKK ve YPG'yi korumak için girerse bizi kimse durduramaz. Bu Afrin için de geçerli, Fırat'ın doğusu için de geçerli, Menbiç için de geçerli” demişti. Ankara'dan akşam saatlerinde konuya ilişkin bir açıklama daha geldi. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, rejim güçlerinin Afrin'e gireceğine dair haberleri yalanladı. Bozdağ, "Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye rejimine bağlı bazı güçlerin Afrin'e gireceğine dair bir haber geçtiyse de bu haber resmi makamlar tarafından doğrulanmamıştır, gerçek dışıdır, gerçekle alakası yoktur. Suriye rejiminin PYD/YPG terör örgütlerini müdafaa için Afrin'e birlik sevk etme gibi bir düşünceye varması veya bu yönde adım atması, bölge bakımından çok büyük felaketlere yol açar" dedi.