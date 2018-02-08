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Esad'a bağlı milisler SDG'ye saldırdı, ABD püskürttü

08.02.2018 10:01 | Son Güncelleme

Suriye'de rejim yanlısı grupların SDG karargâhına yaptığı saldırı ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonu tarafından püskürtüldü.

Çatışmalarda en az 100 milisin öldürüldüğü bildirildi.Suriye'de rejim yanlısı güçlerin, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Deyr ez Zor'daki karargâh merkezine saldırdığı, saldırının ABD liderliğindeki IŞİD'le mücadele koalisyonu tarafından püskürtüldüğü bildirildi.

IŞİD'le mücadele koalisyonundan yapılan açıklamada, Suriye rejimi yanlısı milislerin herhangi bir provokasyon bulunmamasına rağmen SDG'ye saldırdığı, Fırat Nehrinin sekiz kilometre doğusunda meydana gelen çatışmada en az 100 milisin öldürüldüğü kaydedildi. Çatışmada Amerikan birliklerinin kayıp vermediği, bir SDG mensubunun yaralandığı bildirildi.

CNN televizyonuna konuşan ABD'li bir ordu yetkilisi, SDG'ye yönelik saldırının büyük ihtimalle, Eylül ayında IŞİD'den geri alınan, petrol yataklarını da içeren toprakları ele geçirme girişimi olduğunu kaydetti.

Bölgeye saldıran silahlı grup hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. Suriye rejimi iç savaşta İran yanlısı milis güçleri ve Rusya tarafından destekleniyor. ABD'li yetkili bu bölgede SDG unsurlarının bulunduğundan Rusya'nın haberdar edildiğini ve ‘saldırıdan önce, saldırı sırasında ve saldırıdan sonra Ruslarla iletişimin normal şekilde sürdürüldüğünü' söyledi.

DW, Reuters/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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