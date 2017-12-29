HABER

Esaret! Kar kalınlığı 1 metreyi aştı

DÜNYA HABERLERİ | 29.12.2017 01:43 | Son Güncelleme 57 dakika önce

ABD'nin kuzey doğu eyaletlerini etkisi altına alan karın kalınlığı 1 metreyi aştı.

Esaret! Kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Amerika Birleşik Devletleri’nin özellikle kuzey doğu eyaletlerini etkisi altına alan soğuk hava dalgası yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Minnesota, Illinois, Michigan, Pennsylvania eyaletlerinde özellikle hissedilen soğuk hava dalgası Chicago’da sıcaklığı -30 derecelere düşürken, Pennsylvania’nın Erie şehrinde 1 metre kalınlığın üzerinde kar yağışına sebep oldu.

ULAŞIM DURMA NOKTASINA GELDİ

Ulaşım neredeyse tamamen durma noktasına geldiği Erie’de, halk karın keyfini çıkartıyor. Şehrin Belediye Başkanı Joe Sinnot yaptığı açıklamada Erie’de her zaman kar yağışının yoğun olduğunu ama ilk defa böyle bir hava durumu ile karşılaştıklarını söyledi.

Ardahan'da inanılmaz görüntü! Saçları bile dondu...
Kar bir anda bastırdı! Yoğun yağış yolları kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD kar kar yağışı

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

Okuyucu Yorumları 5 yorum
feto boyun kadar yağar inşallah boyun devrilsin.
abd fetö ye kömür yardımı yapmıştır belki yapmaz geberir gider deyyus
gudus duaları sonucu emir eri allah abd ye afet gönderdii zuhahhahahaaa şaka la şaka... allah mallah yok bizim doğu ve trakyada bu halde...
dünya gözüyle ABD göremeden gideceğiz herhalde.
pensilvanya'ya kar yağmış. artık Gülen bol bol kar topu oynar :))
Diğer Haberler
ABD ile vize krizi çözüldü! Büyükelçilik kısıtlamayı kaldırdı

ABD ile vize krizi çözüldü! Büyükelçilik kısıtlamayı kaldırdı

Sevakin hamlesi Mısır medyasında yankı uyandırdı

Sevakin hamlesi Mısır medyasında yankı uyandırdı

Yemen'de savaş bitmiyor! Suudi Arabistan koalisyonundan yoğun bombardıman!

Yemen'de savaş bitmiyor! Suudi Arabistan koalisyonundan yoğun bombardıman!

Almanya-Türkiye: Buzlar eriyor mu?

Almanya-Türkiye: Buzlar eriyor mu?

Şaşırtıcı sayılarla 2017

Şaşırtıcı sayılarla 2017

Almanya 2018'e hükümetsiz giriyor

Almanya 2018'e hükümetsiz giriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.