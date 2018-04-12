Esat: ‘Batı’nın Eylemleri Bölgeyi Daha Fazla İstikrarsızlaştırır’

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, batılı ülkelerin olası eylemlerinin bölgede daha fazla istikrarsızlığa neden olacağını söyledi. Açıklama Amerika ve müttefikleri Suriye’ye yönelik bir saldırıyı değerlendirdikleri sırada geldi.

Suriye devlet televizyonu Esat’ın şu sözlerine yer verdi: "Sahada kazandığımız her başarının ardından batı ülkeleri seslerini yükseltiyor ve eylemlerini işlerin gidişini değiştirmek için arttırıyor. Bu sesler ve olası bir hareket sadece bölgeye istikrarsızlık getirecek, uluslararası barışı ve güvenliği tehdit edecektir.”

İran’dan Suriye’nin doğusu mesajı

Çarşamba günü Suriye’nin Rusya’dan sonra diğer müttefiki olan İran’dan üst düzey bir yetkili doğu Guta’yı gezdi ve İran’ın Suriye’ye yönelik olası bir saldırıda Suriye’den yana duracağını kaydetti.

Bombardıman nedeniyle harabeye dönen Doğu Guta’yı ziyaret eden İran Dini Lideri Ali Hamaney’in baş danışmanı Ali Ekber Velayeti, “Suriye’nin düşmanları askeri yöneden kaydettiği ilerlemeden dolayı öfkeli" diye konuştu.