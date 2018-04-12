Esat: ‘Batı’nın Eylemleri Bölgeyi Daha Fazla İstikrarsızlaştırır’

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, batılı ülkelerin olası eylemlerinin bölgede daha fazla istikrarsızlığa neden olacağını söyledi. Açıklama Amerika ve müttefikleri Suriye’ye yönelik bir saldırıyı değerlendirdikleri sırada geldi.
Suriye devlet televizyonu Esat’ın şu sözlerine yer verdi: "Sahada kazandığımız her başarının ardından batı ülkeleri seslerini yükseltiyor ve eylemlerini işlerin gidişini değiştirmek için arttırıyor. Bu sesler ve olası bir hareket sadece bölgeye istikrarsızlık getirecek, uluslararası barışı ve güvenliği tehdit edecektir.”
İran’dan Suriye’nin doğusu mesajı
Çarşamba günü Suriye’nin Rusya’dan sonra diğer müttefiki olan İran’dan üst düzey bir yetkili doğu Guta’yı gezdi ve İran’ın Suriye’ye yönelik olası bir saldırıda Suriye’den yana duracağını kaydetti.
Bombardıman nedeniyle harabeye dönen Doğu Guta’yı ziyaret eden İran Dini Lideri Ali Hamaney’in baş danışmanı Ali Ekber Velayeti, “Suriye’nin düşmanları askeri yöneden kaydettiği ilerlemeden dolayı öfkeli" diye konuştu.
Ali Ekber Velayeti, Suriye ordusu ve müttefiklerinin Amerikan askerlerini Suriye’nin doğusundan çıkarmasını ve kuzey batıdaki İdlib kentini isyancılardan temizlemesini umduğunu kaydetti.
Velayeti, "İdlib Suriye’nin çok önemli bir kenti. Fırat’ın doğusu da çok önemli. Bu bölgenin temizlenmesi ve işgalci Amerikalıların buradan çıkartılması için büyük adımlar atılmasını umuyoruz" dedi.
Duma Suriye kontrolünde
Öte yandan Rus haber ajansı Suriye ordusunun doğu Guta’da isyancılara ait son kale olan Duma kasabasının kontrolünün tamamen ele geçirdiğini bildirdi.
Doğu Guta Şam’ın yakınında isyancılara ait en önemli kaleydi. Ancak hükümet güçlerinin Rusya desteğiyle yürüttüğü operasyonun ve yoğun bombardımanın ardından isyancılar burayı terk etti.
Duma’daki Ceyş El İslam savaşçıları Pazar günü kasabayı terk etti. Hemen ardından Duma’da meydana gelen şüpheli kimyasal saldırı
Amerika’nın olası Suriye saldırısı için zemin hazırladı. Suriye ve Rusya ise kimyasal saldırı iddialarının düzmece olduğunu söylüyor.
Rus RIA haber ajansına göre isyancılarla varılan anlaşmanın sonucunda Duma’ya Perşembe günü Rus askerleri konuşlandırıldı. Anlaşma altında içlerinde isyancılar ve ailelerinin de bulunduğu yaklaşık 40 bin kişi Duma’yı terk ederek Suriye’nin kuzeyine gidiyor.
"Batı psikolojik savaş başlattı"
Esat’ın baş danışmanlarından Bouthaina Shaaban ise muhaliflerin yenilgisinin batıyı psikolojik savaşın eşiğine getirdiğini kaydetti.
Lübnan’ın El Mayadin kanalına konuşan Shaaban, "Müttefiklerle görüşmelere devam ediyoruz. İşlerin Washington’un istediği gibi ilerlemesine izin vermeyeceğiz" dedi.
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