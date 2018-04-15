Esat: 'Batı’nın Yaptığı Saldırı Eylemi'

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, Şam’ı ziyaret eden Rus parlamento üyesi Sergei Zheleznyak’a Batı’nın Suriye’yi füzelerle vurmasının ‘saldırı eylemi’ olduğunu kaydetti.
Amerika, Fransa ve İngiltere tarafından yapılan hava saldırısı, bir hafta önce Suriye hükümeti tarafından düzenlendiğinden şüphelenilen gaz saldırısının ardından geldi.
Rusya TASS haber ajansına konuşan Zheleznyak’a göre Esat bunun bir saldırı eylemi olduğunu görüşünde ve Rusya da bu konuda hemfikir.
Suriye Başkanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Esat, üç taraflı saldırının dezenformasyon kampanyasının ardından yapıldığını söyledi, Moskova ve Şam’ın sadece terörle mücadele için değil devletlerin egemenliği için de savaştıklarını kaydetti.
OPCW heyeti Mekdad’la görüştü
Şam’da ise Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad, kimyasal silah gözlemcisi OPCW müfettişleriyle Rus yetkililerin ve Suriyeli bir güvenlik yetkilisinin eşliğinde üç saat boyunca görüştü.
Müfettişlerin gaz saldırısı düzenlendiğinden şüphelenilen bölgeyi ziyaret etmeleri bekleniyor.
"Gaz saldırısı bahane"
Hem Suriye hem de Rusya gaz saldırısı iddialarının sahte olduğunu öne sürüyor ve bunun saldırıya bahane olarak kullanıldığını belirtiyor.
Üst düzey bir Rus askeri yetkilisine göre Suriye’nin çoğu Sovyetler Birliği döneminde yapılan savunma sistemleri Amerika, İngiltere ve Fransa tarafından atılan 105 füzenin 71’ini imha etti.
Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon ise saldırıların üç kimyasal silah fabrikasını başarıyla vurduğunu aktardı.
TASS haber ajansına göre Rus parlamento üyesi Dmitry Sabin,“Amerika’nın saldırganlığını gördük ve bunu 70’lerden kalan Sovyet misilleriyle püskürttük" diye konuştu.
Sabin ayrıca Esat’ın Rusya’nın Sibirya’da bulunan Khanty-Mansi bölgesini ziyaret edeceğini de kaydetti.
Rusya, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Suriye’ye S-300 karadan havaya füze sistemi vermeyi planladığını bildirmişti. Ancak haber ajanslarına göre bu Esat ile yapılan görüşmeden gündeme gelmedi.
Zheleznyak, Esat’ın ayrıca Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye’nin kimyasal silah stoğunu bildirmesi talebini de reddettiğini söyledi.
Moskova, batı ülkelerini soruşturmalar sonuçlanmadan saldırıya geçmekle suçluyor.
ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"
AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli
Öğrenciler öğretmenlerini sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakaladı
Nevşehir'de katliam gibi kazada yeni gelişme! Kokoreççi detayı...
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum