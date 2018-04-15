Esat: 'Batı’nın Yaptığı Saldırı Eylemi'

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, Şam’ı ziyaret eden Rus parlamento üyesi Sergei Zheleznyak’a Batı’nın Suriye’yi füzelerle vurmasının ‘saldırı eylemi’ olduğunu kaydetti.

Amerika, Fransa ve İngiltere tarafından yapılan hava saldırısı, bir hafta önce Suriye hükümeti tarafından düzenlendiğinden şüphelenilen gaz saldırısının ardından geldi.

Rusya TASS haber ajansına konuşan Zheleznyak’a göre Esat bunun bir saldırı eylemi olduğunu görüşünde ve Rusya da bu konuda hemfikir.

Suriye Başkanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Esat, üç taraflı saldırının dezenformasyon kampanyasının ardından yapıldığını söyledi, Moskova ve Şam’ın sadece terörle mücadele için değil devletlerin egemenliği için de savaştıklarını kaydetti.

OPCW heyeti Mekdad’la görüştü

Şam’da ise Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad, kimyasal silah gözlemcisi OPCW müfettişleriyle Rus yetkililerin ve Suriyeli bir güvenlik yetkilisinin eşliğinde üç saat boyunca görüştü.

Müfettişlerin gaz saldırısı düzenlendiğinden şüphelenilen bölgeyi ziyaret etmeleri bekleniyor.