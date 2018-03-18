Esat Dogu Guta’da

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Doğu Guta’da Suriye askerlerini ziyaret etti.
Suriye ordusu Şam yakınlarındaki bölgeyi ele geçirmek için saldırılarını son haftalarda yoğunlaştırmış durumda.
Esat’ın doğu Guta’daki görüntülerini Suriye devlet televizyonu yayınladı.
Bu arada bölge halkı doğu Guta’dan kaçmaya devam ediyor.
Son günlerde 50 bin sivilin bölgeyi terkettiği belirtiliyor.
Rejim güçleri 18 Şubat’tan buyana doğu Guta’nın yüzde 80’ninde kontrolü sağlamış durumda.
Bölgeye yönelik saldırılarda 1400’den fazla sivilin de yaşamını yitirdiği belirtiliyor.
Doğu Guta’dan gelen kayıtlarda da askerlerin görüntüleri dikkat çekiyor.
Esat güçleri Şam yakınlarındaki doğu Guta’yı da alırsa be rejim için önemli bir dönüm noktası olacak.
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