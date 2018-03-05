Esat: ‘Doğu Guta’daki Askeri Operasyon Devam Edecek’

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat uluslararası tepkilere rağmen doğu Guta’daki askeri operasyonların devam edeceğini söyledi.
Esat, Şam yakınlarındaki bölgeye operasyonların süreceğini söyledi ve buna paralel olarak sivillerin muhaliflerin kontrolündeki bölgeden çıkışlarına izin verileceğini kaydetti.
Esat, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ateşkes ile operasyonlar arasında çelişki yok. Guta’da dün ve ondan önceki gün Suriye ordusunca başarılan ateşkes zamanında oldu” dedi.
Suriye Devlet Başkanı, “Bu nedenle sivillerin çıkışına izin vermekle birlikte operasyona devam etmeliyiz” dedi.
Esat ateşkesten, Rusya’nın günde 5 saatlik ateşkes çağrısını kastediyor. Söz konusu ateşkes sabah 9’da başlıyor öğlen 2’de sona eriyor.
Amerika söz konusu ateşkesi ‘şaka gibi’ olarak nitelemişti.
Doğu Guta Şam yakınlarında muhaliflerin kontrolündeki son bölge olarak biliniyor.
Bölgede 400 bin kişi yaşıyor.
Halk, açlık, tıbbi malzeme sıkıntısıyla karşı karşıya.
Bölgedeki şiddet nedeniyle özellikle son günlerde birçok kişi doğu Guta’yı terketmeye çalışıyor.
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