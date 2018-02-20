Esat Güçleri Afrin'e Girmeye Başladı

Suriye’de hükümet yanlısı güçlerin Afrin’e girmeye başladığı bildirildi.

Suriye televizyonu, ağır makineli tüfek taşıyan 20 aracın Afrin yakınlarındaki Nubul’e girerken çekilmiş görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde Suriye bayrakları taşıyan ve hükümet yanlısı sloganlar atan çok sayıda silahlı milis de görüldü.

Kürt kaynakları bu haberle ilgili henüz yorumda bulunmadı.