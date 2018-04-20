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Esat Legion d'Honneur Madalyasını İade Etti

20.04.2018 13:48 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Suriye lideri Başar Esat'a verilen Legion d'Honneur ödülünün geri alınması için disiplin sürecini başlatması girişimine Esat'dan karşı atak geldi. Esat, "Amerika'nın uşağı br ülkenin madalyasını istemediğini" belirterek madalyayı kendisinin iade ettiğini açıkladı

Esat Legion d'Honneur Madalyasını İade Etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Suriye lideri Başar Esat'a verilen Legion d'Honneur ödülünün geri alınması için disiplin sürecini başlatması girişimine Esat'dan karşı atak geldi.

Esat, "Amerika'nın uşağı br ülkenin madalyasını istemediğini" belirterek madalyayı kendisinin iade ettiğini açıkladı.

Suriye Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın Suriye aleyhindeki bombardımana katılması gerekçesiyle madalyanın iade edildiği belirtildi. Açıklamada, Suriye lideri Esat'ın "Amerika'nın uşağı olan bir ülkenin madalyasını istemediği" belirtildi.

Elysee Sarayı, 13 Nisan sabah saatlerinde ABD ve İngiltere Suriye rejimine ait kimyasal silah depolarını bombaladıktan sonra, Esat'a verilen Legion d'Honneur madalyasının geri alınması için disiplin sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Beşar Esat, 2001 yılında, babası Hafız Esat'ın sert yönetiminin ardından reform umutlarıyla iktidara geldiğinde, dönemin Fansa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından LEgion d'Honneur ödülüne layık görülmüştü.

Fransa'da, 2010 yılında getirilen yeni düzenlemeyle, "madalyanın onuruna aykırı davranışlarda bulunan yabancılardan" geri alınmasına olanak tanınmıştı.

Ödül daha önce doping yaptığı belirlenen Amerikan bisiklet şampiyonu Lance Armstrong ve ırkçı söylemlerde bulunan İngiliz modacı John Galliano'dan geri alınmıştı.

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