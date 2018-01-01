Esat Savunma Bakanı'nı Değiştirdi

Suriye devlet ajansı SANA, Devlet Başkanı Beşar Esat'ın kabinede değişiklikler yaptığını belirtti. Esat, savunma, sanayi ve enformasyon bakanlarını değiştirdi.

SANA, değişimin nedeniyle ilgili bilgi vermezken, olayın Esat güçlerinin Rusya ve İran destekli savaşçıların desteğiyle alanda kazanımlar elde ettiği sırada gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

SANA, ordu komutanı General Ali Ayoub'un Fahd Jassem al-Frej'in yerine Savunma Bakanlığı'na atandığını kaydetti. Frej, 2012'den bu yana savunma bakanlığı görevini yürütüyordu.

SANA, Imad Sarah'ın enformasyon bakanlığına, Muhhamed Yusuf'un da sanayi bakanlığına atandığını kaydetti.

Şam'ın doğusunda çatışmalar

Bu arada Suriyeli muhalif aktivistler rejim güçleriyle muhaliflerin Şam'ın doğusunda çatıştığını ve 10'dan fazla hava saldırısının meydana geldiğini belirtti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Pazartesi günkü çatışmanın Harasta yakınlarında askeri bir tesiste olduğunu kaydetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye Hava Kuvvetleri'nin Harasta ve çevresine 10'dan fazla hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Rejim güçlerinin gece boyunca takviye güç aldığı da gelen bilgiler arasında.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Şam'ın yakınlarındaki doğu Ghouta'da 3 gündür devam eden şiddet olaylarında 35 sivilin hayatını kaybettiğini, 24 rejim askeriyle 29 muhalifin öldüğünü belirtti.