Esat: 'SDG'yle Anlaşma Olmazsa Askeri Güç Kullanırız'

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, Amerika’nın desteklediği Suriye Demokratik Güçleri’yle diyaloğa açık olduğunu, ancak eğer anlaşma sağlanamazsa kontrolu ele almak için askeri güç kullanmaktan başka seçeneği kalmayacağını söylüyor.

Rusya’nın uluslararası yayın yapan Russia Today televizyonunun Perşembe günü yayınladığı röportajında Esat, Kürt ve Arap militanların kontrolunda bulunan Suriye’nin kuzey ve doğusundaki alanların, 2011’de başlayan iç savaştan geriye kalan tek sorunlu bölge olduğunu söyledi.

Esat, Amerika’nın bölgedeki güçlere verdiği desteği de eleştirdi ve bu bölgeleri özgürleştirmenin Suriye hükümetinin görevi olduğu söyledi. Esat, Amerikan güçlerinin de bölgeyi tek etmesi gerektiğini belirtti.

Beşar Esat, “Irak’a da yasal bir dayanak olmadan geldiler ve bakın neler oldu. Bundan ders almış olmalılar. Irak bir istisna değil ve Suriye de bir istisna değil. Halk bu bölgede artık yabancıları kabul etmeyecek” diye konuştu.

Amerika, Suriye Demokratik Güçleri’ne danışmanlık ve yardım görevi yaptığı Kuzey Suriye’de Kürtler’in idaresindeki bölgede, hava üslerinde ve askeri noktalarda birlik bulunduruyor.