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Esat: 'SDG'yle Anlaşma Olmazsa Askeri Güç Kullanırız'

01.06.2018 17:17 | Son Güncelleme

Russia Today'a konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, Amerika’nın desteklediği Suriye Demokratik Güçleri’yle diyaloğa açık olduğunu, ancak eğer anlaşma sağlanamazsa kontrolu ele almak için askeri güç kullanmaktan başka seçeneği kalmayacağını söylüyor

Esat: 'SDG'yle Anlaşma Olmazsa Askeri Güç Kullanırız'

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, Amerika’nın desteklediği Suriye Demokratik Güçleri’yle diyaloğa açık olduğunu, ancak eğer anlaşma sağlanamazsa kontrolu ele almak için askeri güç kullanmaktan başka seçeneği kalmayacağını söylüyor.

Rusya’nın uluslararası yayın yapan Russia Today televizyonunun Perşembe günü yayınladığı röportajında Esat, Kürt ve Arap militanların kontrolunda bulunan Suriye’nin kuzey ve doğusundaki alanların, 2011’de başlayan iç savaştan geriye kalan tek sorunlu bölge olduğunu söyledi.

Esat, Amerika’nın bölgedeki güçlere verdiği desteği de eleştirdi ve bu bölgeleri özgürleştirmenin Suriye hükümetinin görevi olduğu söyledi. Esat, Amerikan güçlerinin de bölgeyi tek etmesi gerektiğini belirtti.

Beşar Esat, “Irak’a da yasal bir dayanak olmadan geldiler ve bakın neler oldu. Bundan ders almış olmalılar. Irak bir istisna değil ve Suriye de bir istisna değil. Halk bu bölgede artık yabancıları kabul etmeyecek” diye konuştu.

Amerika, Suriye Demokratik Güçleri’ne danışmanlık ve yardım görevi yaptığı Kuzey Suriye’de Kürtler’in idaresindeki bölgede, hava üslerinde ve askeri noktalarda birlik bulunduruyor.

Suriye ordusu Rusya ve İran’ın desteklediği, merkezi Lübnan’daki Hizbullah militanlarının desteğine sahip.

Esat RT’ye yaptığı açıklamada İranlı askeri yetkililerin Suriye ordusuna yardımcı olduğunu, ancak ülkesinde İran askerleri bulunmadığını öne sürdü. Esat ayrıca İsrail’in, İran askeri bölgelerini hedef aldığını söylediği saldırısında da ölen ve yaralananların yalnızca Suriyeliler olduğunu belirtti.

İsrail, son yıllarda Suriye’ye yönelik hava saldırılarının sorumluluğunu çok nadir üstleniyor. Ancak İsrail, son açıklamasında İran’ın İsrail’in güvenliğini tehdit etmemesi ve Hizbullah güçlerine silahların ulaşmasını engellemek için harekete geçtiğini doğruladı.

Esat, İsrail’in hava saldırılarının Suriye’nin hava savunma sistemlerini büyük ölçüde tahrip ettiğini, ancak Rusya’nın desteği sayesinde yeni sistemler kurduklarını ve bu sistemlerin eskisinden daha güçlü olduğunu söyledi. Suriye Devlet Başkanı, İsrail’in saldırılarından kurtulmalarının tek yolunun hava savunma sistemlerini iyileştirmek olduğunu, bunu yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Esat ayrıca Suriye’nin kimyasal saldırı yaptığı iddialarını de bir kez daha reddetti. Son kimyasal saldırı uluslararası kamuoyunda tepkiye neden olmuş, Amerika Başkanı Donald Trump da Esat için “Hayvan Esat” ifadesini kullanmıştı.

Trump’ın bu ifadesi kendisine sorulan Esat, “Çok iyi bilinen bir kural vardır. Sözleriniz sizin kim olduğunuzu gösterir” dedi. Esat ayrıca kendisinin sadece güvendiği, etik ve ileri seviyede düşüncelere sahip kişilerin söylemlerinden etkilendiğini, Trump’ın ne dediğinin kendisi için bir önemi olmadığını söyledi.

Esat, Suriye’de kendisine karşı barışçı gösteriler şeklinde başlayan ancak daha sonra bir iç savaşa dönüşen, yüzbinlerce Suriyeli’nin ölmesine, 5.6 milyon kişinin göç etmesine neden olan dönemin sonuna yaklaşıldığını söyledi.

Esat, Suriye’nin her yerinin özgürleştirileceği ve dış etkenlerin olmaması halinde de savaşın bir yıl içinde tamamen biteceği konusunda söz verdi

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