Esat Soçi’de Putin’le Görüştü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Karadeniz kıyısındaki yazlık evine ziyarette bulundu. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre iki lider Suriye’deki çatışmalarla ilgili görüştü. Reuters haber ajansına göre ziyaret Moskova’nın Esat’ın önde gelen destekçisi konumunu güçlendirir nitelikte
Ülkesinde iç savaşın başladığı 2011’den bu yana Esat nadiren yurt dışına çıktı. Ziyaretlerinin en bilinenleri Rusya’ya yaptığı ziyaretler oldu.
Rusya’nın 2015’te Suriye’ye müdahalesi savaşın gidişatını Suriye hükümeti lehine çevirdi.
Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Esat’ın Putin’e ülkesinde istikrarın arttığını bunun da bir süre önce başlayan siyasi gelişmeyi destekler nitelikte olduğunu söylediğini kaydetti.
Açıklamaya göre Esat, siyasi sürecin terörle mücadeleyle paralel sürmesini her zaman gönülden istediğini söyledi.
Suriye’nin istikrara kavuşmasını istemeyen ülkeler olduğu için bunun zor olacağını belirten Esat, Rusya’nın desteğiyle bu yolda kararlılıkla yürüneceğini sözlerine ekledi.
Rusya Suriye’deki çatışmalara dahil olmasının nedeninin aşırılık yanlısı militanları bozguna uğratmak olduğunu söylüyor.
Ancak Amerika ve Avrupa ülkelerinin aralarında olduğu bir dizi ülke meşruiyetini kaybetmiş bir Esat rejimini desteklediği için Rusya’yı eleştiriyor.
Kremlin, Putin’in de savaş alanındaki başarısından dolayı Esat’ı tebrik ettiğini aktardı.
Putin, Suriye hükümetinin askeri başarılarının yeni bir siyasi sürecin başlamasına katkı sağladığını söyledi.
Esat daha önce geçen yıl kasım ayında Soçi’de, 2015 ekim ayındaysa Moskova’da Putin’i ziyaret etmişti.
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