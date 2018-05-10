Esat: ‘Türkiye Suriye’de ABD’nin Takvimini Uyguluyor’

Erdoğan’ın Suriye’de yapmayı planladığı yeni bir operasyona nasıl yanıt vereceği sorulduğunda Esat, ‘‘Erdoğan savaşın en başından beri teröristleri destekledi. O dönemde Suriye halkını koruyoruz, destekliyoruz, mültecileri destekliyoruz gibi sözlerin arkasına sığınabiliyordu. İnsancıl bir cumhurbaşkanı gibi görünüyordu. Ancak şimdi koşullardan dolayı maskesini çıkardı ve saldırgan biri olarak gerçek yüzünü gösterdi. Bu iyi bir şey’’ diye konuştu.

Esat, ‘‘Türk hükümetinin teröristleri desteklemesi ya da ülkeye asker göndermesi arasında büyük bir fark yok. Biz yedi yıldır Erdoğan’ın ordusuyla savaşıyoruz, görüntüsü değişse de özü aynı. Tek fark, o dönemde işgalden bahsedemiyorduk ancak artık bundan bahsedebiliyoruz. Bu Erdoğan’ın uluslararası hukuku ihlal ettiğini resmen açıklaması anlamına geliyor’’ dedi.

"Türkiye bizim için terörist"

Türkiye, Amerika ve Suudi Arabistan ordularının Suriye için terörist olduklarını savunan Esat, tüm farklı grupların tek bir efendiye hizmet ettiklerini, bunun da Amerika olduğunu iddia etti. Esat, ‘‘Erdoğan kendi takvimini uygulamıyor, Amerika’nın takvimini uyguluyor. Bu savaştaki diğer ülkeler için de bu geçerli’’ dedi. ‘‘Önce teröristlerle savaşmalısınız, sonra daha fazla bölgenin kontrolunu sağlamalısınız, daha sonra da Türk ordusu, Fransız ordusu gibi saldırganlarla savaşmalısınız’’ diyen Esat, ‘‘Suriye’ye yasadışı olarak gelen tüm ordular düşmanımızdır’’ diye konuştu.

