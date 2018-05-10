Esat: ‘Türkiye Suriye’de ABD’nin Takvimini Uyguluyor’

Yunan gazetesi Kathimerini’ye özel röportaj veren Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü askeri operasyonu işgal olarak değerlendirdi ve Türkiye’nin Amerika tarafından yönlendirildiğini öne sürdü.
Esat, batının ve Amerika’nın Suriye’deki durumun çözüme kavuşmasını istemediklerini kaydetti, ‘‘Türkiye’nin müdahalesi olmasaydı durum çok daha hızlı çözülürdü’’ dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Müslüman Kardeşler grubuyla bağlantılı olduğunu söyleyen Esat, ‘‘Müslüman Kardeşler’in amacı İslam’ı kullanarak ülkenizdeki hükümeti ele geçirmek, bu şekilde çok sayıda hükümet oluşturarak dünya genelinde Müslüman Kardeşler ağı kurmak’’ diye konuştu.
‘‘Türkler’i Erdoğan’dan ayrı tutmak lazım’’ diyen Esat ‘‘Türkler düşmanımız değil’’ diye konuştu.
‘‘Erdoğan maskesini çıkardı’’
Erdoğan’ın Suriye’de yapmayı planladığı yeni bir operasyona nasıl yanıt vereceği sorulduğunda Esat, ‘‘Erdoğan savaşın en başından beri teröristleri destekledi. O dönemde Suriye halkını koruyoruz, destekliyoruz, mültecileri destekliyoruz gibi sözlerin arkasına sığınabiliyordu. İnsancıl bir cumhurbaşkanı gibi görünüyordu. Ancak şimdi koşullardan dolayı maskesini çıkardı ve saldırgan biri olarak gerçek yüzünü gösterdi. Bu iyi bir şey’’ diye konuştu.
Esat, ‘‘Türk hükümetinin teröristleri desteklemesi ya da ülkeye asker göndermesi arasında büyük bir fark yok. Biz yedi yıldır Erdoğan’ın ordusuyla savaşıyoruz, görüntüsü değişse de özü aynı. Tek fark, o dönemde işgalden bahsedemiyorduk ancak artık bundan bahsedebiliyoruz. Bu Erdoğan’ın uluslararası hukuku ihlal ettiğini resmen açıklaması anlamına geliyor’’ dedi.
"Türkiye bizim için terörist"
Türkiye, Amerika ve Suudi Arabistan ordularının Suriye için terörist olduklarını savunan Esat, tüm farklı grupların tek bir efendiye hizmet ettiklerini, bunun da Amerika olduğunu iddia etti. Esat, ‘‘Erdoğan kendi takvimini uygulamıyor, Amerika’nın takvimini uyguluyor. Bu savaştaki diğer ülkeler için de bu geçerli’’ dedi. ‘‘Önce teröristlerle savaşmalısınız, sonra daha fazla bölgenin kontrolunu sağlamalısınız, daha sonra da Türk ordusu, Fransız ordusu gibi saldırganlarla savaşmalısınız’’ diyen Esat, ‘‘Suriye’ye yasadışı olarak gelen tüm ordular düşmanımızdır’’ diye konuştu.
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