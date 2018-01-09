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Eşcinsel imamdan çok tartışılacak öneri!

DÜNYA HABERLERİ | 09.01.2018 17:47 | Son Güncelleme 27 dakika önce

Eşcinsel olduğunu açıklayan imam Nur Warsame, ABC News’e yaptığı açıklamada Müslüman LGBTİ’lerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. İmam Nur 'eşcinsellere hem güvenli bir ev hem de danışmanlık yapacak bir caminin açılmasını umut ettiğini' söyledi.

Avustralya’da geçen sene Kasım ayında yapılan referandumda yüzde 61.6’lık kesim ‘evet’ oyu kullandı ve ülkede eşcinsel evliliği yasal hale geldi. Başbakan Malcolm Turnbull referandumun ardından yaptığı açıklamada “Milyonlarca Avustralyalı sesini duyurdu ve eşcinsel evliliklerin yasal hale gelmesinden yana olduklarını gösterdi” açıklaması yapmıştı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

Nur Warsame, Müslüman LGBTİ’lerin destek hizmetleri almakta zorlandıklarını ya da kendilerini güvende hissedecekleri alan bulamadıklarını söyledi. Warsame’ye göre bu durum, Müslüman LGBTİ’ler arasında bir ‘çaresizlik’ yaratıyor. İmam Nur, aynı zamanda Melbourne’un en büyük camilerinden birisinde imamlık görevini yürütüyordu. Ancak 2010’da gay olduğunu açıklayınca hafız olmasına rağmen diğer din adamlarıyla bağları koptu ve cemaatten dışlandı. O zamandan beri ölüm tehditleri almasına rağmen Müslüman LGBTİ’lerin sesi olmaya çalışıyor.

"SENİN ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNEN İDEOLOJİ İLE SAVAŞIYORSUN"

“Düşünsene senin bir gay olarak öldürülmeyi hak ettiğini düşünen bir ideoloji ile savaşıyorsun” diyen Nur Warsame gününün büyük bir bölümünü ailesinden ve çevresinden şiddet gören genç Müslüman LGBTİ’lere yardımcı olmakla geçiriyor.

"ÖLDÜRÜLMEK YA DA KAÇMAK ARASINDA BİR TERCİH..."

Warsame “Şu anda gençlerimiz için en önemli ihtiyaç uygun güvenli bir ev. Onların travmalara neden olacak ortamlardan uzaklaşmaları gerekiyor. Tek yataklı odamda yedi kişi kalıyorduk. Çünkü o gençler öldürülmek ya da kaçmak arasında bir tercih yapmak durumunda kaldılar” diyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gay eşcinsel İmam LGBTİ Nur Warsame

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