İdlib'den şok eden görüntüler

Rejim güçleri, akşam saatlerinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in Serakib ilçesindeki sivil yerleşim yerini, klor gazı yüklü bomba ile vurdu.
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Sağlık Bakanı Firas Cundi, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Beşşar Esed rejimi güçleri, İdlib'in Serakib ilçesine klor gazıyla saldırdı." dedi.
Cundi, klor gazı yüklü bombayla yapılan saldırıdan, aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivilin etkilendiğini ifade etti Gazdan etkilenenler bölgedeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı.
İDLİB'E SON İKİ AYDIR YOĞUN SALDIRI YAPILIYOR
Bu akşam saatlerinde İdlib'e yoğunlaşan hava saldırılarında 8 sivil hayatını kaybetmiş, 40 sivil de yaralanmıştı. İdlib gerginliği azaltma bölgesi son iki aydır yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Yalnızca ocak ayındaki saldırılarda 211 sivil hayatını kaybetti, bin 447'si yaralandı.
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan İdlib, 4-5 Mayıs 2017 tarihli Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya'nın saldırılarına maruz kalıyor.
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