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İdlib'den şok eden görüntüler

DÜNYA HABERLERİ | 05.02.2018 00:01 | Son Güncelleme

Suriye'de rejimin, İdlib'in Serakib ilçesinde bir sivil yerleşim yerine klor gazıyla düzenlediği saldırıda 7 sivilin etkilendiği bildirildi.

Rejim güçleri, akşam saatlerinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in Serakib ilçesindeki sivil yerleşim yerini, klor gazı yüklü bomba ile vurdu.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Sağlık Bakanı Firas Cundi, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Beşşar Esed rejimi güçleri, İdlib'in Serakib ilçesine klor gazıyla saldırdı." dedi.

Cundi, klor gazı yüklü bombayla yapılan saldırıdan, aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivilin etkilendiğini ifade etti Gazdan etkilenenler bölgedeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı.

İDLİB'E SON İKİ AYDIR YOĞUN SALDIRI YAPILIYOR

Bu akşam saatlerinde İdlib'e yoğunlaşan hava saldırılarında 8 sivil hayatını kaybetmiş, 40 sivil de yaralanmıştı. İdlib gerginliği azaltma bölgesi son iki aydır yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Yalnızca ocak ayındaki saldırılarda 211 sivil hayatını kaybetti, bin 447'si yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan İdlib, 4-5 Mayıs 2017 tarihli Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya'nın saldırılarına maruz kalıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşşar Esed rejimi İdlib klor gazı Suriye

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ulan bu dunya neyinize yetmiyor ne istiyorsunuz cocuklardan.... lanet olsun kanla beslenen aşağılık insanlardan
Nasıl bir insanlıktir bu Çocuklardan ne istiyorsunuz.
hani idlibin dışını rusya ve iran içini TÜRKİYE koruyacaktı. soçi de kararlaştırılanları yapmayıp kandırılan yine biz olduk. rusya ve irandan dost olmaz kardeşim dost olmaaaaz.
Rusya bunun hesabı elbet birgün sorulacaktır.Sanmaki bu masumlar sahipsiz...Moskovadaki bir yavrucağın da bu durumda olmasını arzu etmeyiz.Ama siz fazla oldunuz Ey Rusya ve Abd......
bu işte bir iş var. abd bir kaç gün önce suriyede kimyasal silah var gibi bir açıklama yaptı. sonra bu olay. ilginç
öyle nefret ediyorum ki ortadoğululardan esad komple bi yok etse suriyeyi ne güzel olur
Dünyanın hangi köşesinde canlılara zulüm eden kim varsa Rabbim hepsini en ağır şekilde cezalandırsın. Yazık günah ýaaa
yazık abi içim acıyor resmen o mahsum bebeğin suçu nedir ki ? :(
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