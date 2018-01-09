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Eşitlik komisyonu 'maaş adaletsizliği' iddiası için BBC'den bilgi talep edecek

09.01.2018 06:50 | Son Güncelleme 6 saat önce

İngiltere'de eşitlik konularını denetleyen komisyon, Çin editörü Carrie Gracie'nin "maaş adaletsizliği" iddiası ile ilgili BBC'den bilgi talep edileceğini açıkladı. Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu, BBC'nin vereceği cevaba göre "ne gibi adımlar atılacağına karar verileceğini duyurdu.

PA

İngiltere'de eşitlik konularını denetleyen bağımsız bir izleme komisyonu, Çin editörü Carrie Gracie'nin "maaş adaletsizliği" iddiası ile ilgili BBC'den bilgi talep edileceğini açıkladı.

Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu, BBC'nin vereceği cevaba göre "atılacak adıma karar verileceğini" duyurdu.

Carrie Gracie, yazdığı açık istifa mektubunda, BBC'de "gizli ve yasadışı bir maaş kültürü" bulunduğunu belirtmişti.

BBC adına açıklama yapan bir sözcü ise kurum için "maaş adaletinin hayati olduğunu" söylemişti."

Konu ile ilgili Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ise "Kadınların eşit işlerde erkeklerle aynı maaşı kazanma hakkı vardır" denildi.

BBCKomisyon, Gracie'nin iddialarından haberdar olunduğunu ve BBC ile "maaş politikası konusunda bilgi paylaşımı yapılması ve bu vaka özelindeki gerçeklerin açıklanması için temasa geçileceğini" aktardı.

BBC genelinde benzer 200**'e yakın şikayet bulunuyor**

BBC, geçen yıl Temmuz ayında 150 bin sterlin üzeri kazanan çalışanlarının maaşlarını açıklamak zorunda kalmıştı.

Gracie, BBC'nin ulusalararası editör pozisyonunda iki erkeğe, aynı konumdaki kendisi de dahil iki kadın editörden "en az yüzde 50 fazla" maaş verdiğini öğrendiğinde dehşete düştüğünü söyleyerek istifa etmişti.

Açıklanan listede yer alan erkek editörlerden, BBC ABD editörü Jon Sopel, yıllık 200 bin ila 249 bin sterlin arasında kazanırken, Orta Doğu editörü Jeremy Bowen yıllık 150 bin ila 199 bin sterlin arasında maaş alıyor.

Carrie Gracie'nin ismi yıllık 150 bin sterlin üzeri kazananların arasında yer almıyordu.

Gracie istifa sonrası BBC News kanalına yaptığı açıklamada, 2004 yılında bu göreve atanırken "Ancak eşit ücret alırsam bu işi yaparım demiştim" diye konuştu.

BBC içinde sayıları 200'e yaklaşan kadın çalışan maaş nedeniyle şikayette bulundu.

BBC, en yüksek maaşlı çalışanlarının listesini açıkladı: Yalnızca üçte biri kadınDünya Ekonomik Forumu: Kadınlar erkeklerden yılda 39 gün daha fazla çalışıyor

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