Eşitlik komisyonu 'maaş adaletsizliği' iddiası için BBC'den bilgi talep edecek

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İngiltere'de eşitlik konularını denetleyen bağımsız bir izleme komisyonu, Çin editörü Carrie Gracie'nin "maaş adaletsizliği" iddiası ile ilgili BBC'den bilgi talep edileceğini açıkladı.

Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu, BBC'nin vereceği cevaba göre "atılacak adıma karar verileceğini" duyurdu.

Carrie Gracie, yazdığı açık istifa mektubunda, BBC'de "gizli ve yasadışı bir maaş kültürü" bulunduğunu belirtmişti.

BBC adına açıklama yapan bir sözcü ise kurum için "maaş adaletinin hayati olduğunu" söylemişti."

Konu ile ilgili Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ise "Kadınların eşit işlerde erkeklerle aynı maaşı kazanma hakkı vardır" denildi.

BBCKomisyon, Gracie'nin iddialarından haberdar olunduğunu ve BBC ile "maaş politikası konusunda bilgi paylaşımı yapılması ve bu vaka özelindeki gerçeklerin açıklanması için temasa geçileceğini" aktardı.

BBC genelinde benzer 200**'e yakın şikayet bulunuyor**

BBC, geçen yıl Temmuz ayında 150 bin sterlin üzeri kazanan çalışanlarının maaşlarını açıklamak zorunda kalmıştı.