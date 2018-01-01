Eşiyle sevgilisini yatak odasında bastı

Çin'de kocasıyla sevgilisini yatakta yakalayan bir kadın, ikiliyi kabloyla dövdü.
Yakınlarını da yanına alarak kendini aldatan koca ve sevgilisini basan kadını sakinleştirmek mümkün olmadı.
GİZLENEREK DAYAKTAN KURTULMAYA ÇALIŞTI
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, yasak aşk yaşayan kadının sevgilisinin arkasına gizlenerek dayaktan kurtulmaya çalıştığı gözleniyor.
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