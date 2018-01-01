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Eşiyle sevgilisini yatak odasında bastı

DÜNYA HABERLERİ | 01.01.2018 09:37 | Son Güncelleme 3 saat önce

Çin'de, yakınlarını da yanına alan bir kadın, kendisini aldatan kocasını yatakta bastı. Kocasını ve sevgilisini döven kadını sakinleştirmek mümkün olmadı.

Çin'de kocasıyla sevgilisini yatakta yakalayan bir kadın, ikiliyi kabloyla dövdü.

Yakınlarını da yanına alarak kendini aldatan koca ve sevgilisini basan kadını sakinleştirmek mümkün olmadı.

GİZLENEREK DAYAKTAN KURTULMAYA ÇALIŞTI

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, yasak aşk yaşayan kadının sevgilisinin arkasına gizlenerek dayaktan kurtulmaya çalıştığı gözleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin yasak aşk

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