HABER

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter Trump'a uyarı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 10:10 | Son Güncelleme

Orta Doğu'da savaş çanları çalıyor. Suriye krizi devam ederken ABD’nin 39’uncu Başkanı Jimmy Carter, Trump’a uyarıda bulunarak orta doğudaki belirsizlikler ile ilgili açıklamalarda bulundu

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter Trump'a uyarı

Eski ABD Başkanlarından 93 yaşındaki Jimmy Carter, Başkan Donald Trump’a uyarıda bulunarak, en küçük bir askeri saldırının kontrolün dışına çıkabileceğini ve daha tehlikeli bir durumun ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Carter, Trump’ı daha sakin olmaya davet etti.

"Herkes İçin Bir Yolculuk" adlı yeni kitabının tanıtımında konuşan Jimmy Carter, Amerikalıların sadece ruhani inancın değil, ülkenin kamu kurumlarına olan güveninin uzun süren erozyonlar yaşadığını söyledi.

“Birçok insan demokrasinin üstünlüğüne olan inancını yitirdi” diyen Carter, ülkedeki eşitsizliklere, azınlıklara ve göçmenlere karşı yapılan açık ayrımcılığa, paranın kontrol ettiği siyasi bir sürece, bitmeyen savaşlar ve uluslararası karışıklıklara dikkat çekti.

Kendi dönemindeki barış süreciyle gurur duyduğunu belirten eski Başkan Jimmy Carter, Donald Trump'ın Suriye veya diğer dünyadaki sıcak noktaları içeren herhangi bir askeri hareketten uzak durması ve her ne pahasına olursa olsun nükleer saldırıdan kaçınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

"DUA EDİYORUM"

Carter açıklamasında, "Trump’ın ülkemizi barış içinde yöneteceğine, Kuzey Kore, Rusya veya Suriye ile ortaya çıkan bir takım zorlukları abartmayacağına ve şiddetlendirmeyeceğine dua ediyorum” dedi. Carter, nükleer silahların insanlar için dünyada büyük bir felakete yol açabileceğini söyledi. Jimmy Carter, “Trump daha önce Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile savaşın eşiğinden döndü ve birbirlerini karşılıklı tehditler ediyorlardı. Şimdi ise iki lider Trump ve Kim bir araya gelecekleri günü bekliyorlar” değerlendirmesini yaptı.

93 yaşındaki Jimmy Carter, hala, dünya güçlerinin, düşmanlarımız olan ve güçlü fikir ayrılıklarına sahip insanlarla uyum ve barış içinde yaşamak için bir yol bulabileceğine inandığını söyledi.

İHA

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorumABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum
İngilizler yazdı! ABD'ye Türkiye engeliİngilizler yazdı! ABD'ye Türkiye engeli
Baykal'la ilgili şok iddiaya yanıt geldi!Baykal'la ilgili şok iddiaya yanıt geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Jimmy Carter Suriye

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

İlginizi Çekebilir

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu hayatta ülkesi ve dini farketmezsizin Parası malı mülkü olan ölmek istemez kaygısı çok olur.
Diğer Haberler
Son dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdular

Son dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdular

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

ABD-Rusya! Türkiye'nin tercihi ne olacak?

ABD-Rusya! Türkiye'nin tercihi ne olacak?

ABD’nin üst düzey bir yetkilisinden dikkat çekici açıklamalar

ABD’nin üst düzey bir yetkilisinden dikkat çekici açıklamalar

Fransa’da savaş uçağı yanlışlıkla bir fabrikayı bombaladı

Fransa’da savaş uçağı yanlışlıkla bir fabrikayı bombaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.