Eski ABD Başkanı Jimmy Carter Trump'a uyarı

Eski ABD Başkanlarından 93 yaşındaki Jimmy Carter, Başkan Donald Trump’a uyarıda bulunarak, en küçük bir askeri saldırının kontrolün dışına çıkabileceğini ve daha tehlikeli bir durumun ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Carter, Trump’ı daha sakin olmaya davet etti.

"Herkes İçin Bir Yolculuk" adlı yeni kitabının tanıtımında konuşan Jimmy Carter, Amerikalıların sadece ruhani inancın değil, ülkenin kamu kurumlarına olan güveninin uzun süren erozyonlar yaşadığını söyledi.

“Birçok insan demokrasinin üstünlüğüne olan inancını yitirdi” diyen Carter, ülkedeki eşitsizliklere, azınlıklara ve göçmenlere karşı yapılan açık ayrımcılığa, paranın kontrol ettiği siyasi bir sürece, bitmeyen savaşlar ve uluslararası karışıklıklara dikkat çekti.

Kendi dönemindeki barış süreciyle gurur duyduğunu belirten eski Başkan Jimmy Carter, Donald Trump'ın Suriye veya diğer dünyadaki sıcak noktaları içeren herhangi bir askeri hareketten uzak durması ve her ne pahasına olursa olsun nükleer saldırıdan kaçınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.