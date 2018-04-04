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Eski ajan ve kızının zehirlenmesi: OPCW toplantısında Rusya'nın ortak soruşturma önerisi reddedildi

04.04.2018 22:52 | Son Güncelleme

Rusya'nın, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) toplantısında, İngiltere'de Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya düzenlenen kimyasal saldırıyı ortaklaşa soruşturma önerisi reddedildi.

Eski ajan ve kızının zehirlenmesi: OPCW toplantısında Rusya'nın ortak soruşturma önerisi reddedildi

Rusya'nın, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) toplantısında, İngiltere'de Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya düzenlenen kimyasal saldırıyı ortaklaşa soruşturma önerisi reddedildi.

Reuters haber ajansı, Çin, Azerbaycan, Cezayir ve İran'ın Rusya'nın ortak soruştturma önerisini destekleyen ülkeler arasında yer aldığını bildirdi.

Toplantı, saldırının arkasında olmadığını savunan ve İngiltere'nin bu konuda daha fazla kanıt sunması gerektiğini belirten Rusya'nın talebiyle Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirildi.

Kanıtları inceleyen İngiltere'deki Porton Down laboratuvarı Salı günü yaptığı açıklamada, Skripal'ların maruz kaldığı Noviçok sinir gazının nerede üretildiğini tespit etmelerinin mümkün olmadığını söylemişti.

Askeri sınıfta bir sinir gazı kullanımı nedeniyle saldırının arkasında muhtemelen bir devlet olduğunu belirten laboratuvar, Noviçok'un nerede üretildiğini tespit etmelerinin kendi görevleri olmadığını belirtmişti.

Saldırının arından olay yerindeki polisler

Rusya ve İngiltere'den karşılıklı suçlamalar

Rusya, İngiltere'nin örgüte hangi kanıtlar sunduğunu öğrenmek istiyor. Dün Türkiye'de konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, soruşturmada rol almak istediklerini söylemişti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise toplantı çağrısının Rusya'nın "OPCW'nun bir sonucu varmasını engellemek isteyen Rusya'nın ayrıştırıcı bir taktiği" olarak niteledi:

"Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nde saldırı mağdurunun olası saldırganla ortak soruşturma yürütmesi gerektiğine dair bir madde yok."

OPCW'nun kendi bağımsız laboratuvar testlerinin sonuçlarının önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

Kimyasal saldırının ardından 29 ülke Rus diplomatları sınır dışı etmişti.

Rusya da buna, bazı Batılı ülkelerin diplomatlarını sınır dışı ederek misilleme yapmıştı.

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