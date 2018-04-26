Eski Başbakan Davutoğlu’ndan Siyasi Mesajlar

Davutoğlu, bugün saat 14.00’te TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Başbakanlık’tan ayrılışı sırasında yaşadıklarına yönelik sitemde bulundu ama yine de AKP’nin içerisinde kalacağını yineledi. Davutoğlu, “Bütün enerjimi son 16 yılda vakfettiğim AK Parti hareketine aidiyetim sürerken AK Parti’nin 2. Genel Başkanı, 3. Başbakanı iken, AK Parti dışında herhangi bir siyasal faaliyet, organizasyon içinde bulunmam, bunu da siyasi ahlakla bağdaştırmam. Eğer böyle bir şey yapacaksam AK Parti kimliğini bırakırım. Bırakmaya da niyetim yok, olmayacak. AK Parti’nin almış olduğu karar benim de kararımdır. AK Parti’nin adayı Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan hepimizin adayıdır. Bu konuda spekülasyon yapılmasını da doğru bulmam” dedi.

Davutoğlu, Gül’le İstanbul’daki görüşmesi konusunda ise, “Geçtiğimiz günlerde 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün davetiyle biraraya gelip sohbet etmemiz üzerine spekülasyonlar üretildi. Benim için devlet ahlakı önemlidir. Birlikte çalıştığımız Cumhurbaşkanı ve selefi olan Cumhurbaşkanı benimle görüşme talebinde bulunduklarında bunu yerine getirir, bunu devlet nezaketi gereği olarak görür, yapılan spekülasyonlara da bir nebze dahi prim vermem. Kimsenin bunu sorgulamaya da hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

24 Haziran genel seçimlerinde yeniden milletvekili adayı olmayacağını da açıklayan Davutoğlu, “Başbakanlığı 1 haftada bırakmış bir siyasi kişiliğin gelecek hesabı olmaz... Önümüzdeki seçimler için milletvekili adayı değilim ve olmayacağım. Bakanlık gibi bir beklentim olmadığını da beni tanıyanlar bilir. Seçim sonrasında da bir mevki makam talebim olmayacaktır” diye konuştu.

Davutoğlu’nun, soru kabul etmediği basın açıklaması sırasında AKP’nin kuruluş ilkelerini anımsattığı ve Başbakanlık’tan ayrılış döneminde “haksızlığa uğramış” olma duygusunu yansıttığı da görüldü. Davutoğlu, “26. Dönem için izzetle başladığım görevi izzetle tamamlamayı nasip etsin. Başbakanlığı bıraktıktan 2 yıl boyunca her türlü operasyonu sabırla karşıladım. 2 yıl boyunca temel ilkeler konusunda aksaklık ve kaygıları, anayasa paketinde de kanaatlerimi paylaştım. 15 Temmuz sonrası anayasa oylaması öncesi son aylarda da kapsamlı görüşmelerde görüşlerimi kendisine ilettim. Burada da gayem tutarlılık ve milletimin hakkını savunduğumu, ilkeli tutum sergilediğimi göstermek. Siyasette aslolan bu ilkelerdir. Savunduğum ilkelerin olduğu her yerde gece gündüz çalışmaya devam edeceğim” diyerek milletvekili olsa da siyasette aktif olarak yer almaya devam edeceğini aktardı.