Eski Başbakan Davutoğlu’ndan Siyasi Mesajlar

AKP’nin kurucularından Bülent Arınç’ın önceki gün partisine bağlılığını açıklamasının ardından bugün de Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisini bırakmayacağını ancak milletvekili adayı da olmayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesi sonrasında 5 Mayıs 2016 günü Başbakanlık görevinden istifasını açıklayan Davutoğlu, son günlerde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le temas kurması nedeniyle gündemdeydi. Benzer şekilde eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın da Erdoğan karşısında siyasi girişimlere destek verdiği iddiası gündeme taşınmıştı. Ancak önceki gün Erdoğan’la bizzat görüştükten sonra Arınç’ın yalanlamasına benzer şekilde bugün de Davutoğlu, AKP’den ayrılışıyla ilgili iddiaları yalanladı.
Davutoğlu, bugün saat 14.00’te TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Başbakanlık’tan ayrılışı sırasında yaşadıklarına yönelik sitemde bulundu ama yine de AKP’nin içerisinde kalacağını yineledi. Davutoğlu, “Bütün enerjimi son 16 yılda vakfettiğim AK Parti hareketine aidiyetim sürerken AK Parti’nin 2. Genel Başkanı, 3. Başbakanı iken, AK Parti dışında herhangi bir siyasal faaliyet, organizasyon içinde bulunmam, bunu da siyasi ahlakla bağdaştırmam. Eğer böyle bir şey yapacaksam AK Parti kimliğini bırakırım. Bırakmaya da niyetim yok, olmayacak. AK Parti’nin almış olduğu karar benim de kararımdır. AK Parti’nin adayı Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan hepimizin adayıdır. Bu konuda spekülasyon yapılmasını da doğru bulmam” dedi.
Davutoğlu, Gül’le İstanbul’daki görüşmesi konusunda ise, “Geçtiğimiz günlerde 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün davetiyle biraraya gelip sohbet etmemiz üzerine spekülasyonlar üretildi. Benim için devlet ahlakı önemlidir. Birlikte çalıştığımız Cumhurbaşkanı ve selefi olan Cumhurbaşkanı benimle görüşme talebinde bulunduklarında bunu yerine getirir, bunu devlet nezaketi gereği olarak görür, yapılan spekülasyonlara da bir nebze dahi prim vermem. Kimsenin bunu sorgulamaya da hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.
24 Haziran genel seçimlerinde yeniden milletvekili adayı olmayacağını da açıklayan Davutoğlu, “Başbakanlığı 1 haftada bırakmış bir siyasi kişiliğin gelecek hesabı olmaz... Önümüzdeki seçimler için milletvekili adayı değilim ve olmayacağım. Bakanlık gibi bir beklentim olmadığını da beni tanıyanlar bilir. Seçim sonrasında da bir mevki makam talebim olmayacaktır” diye konuştu.
Davutoğlu’nun, soru kabul etmediği basın açıklaması sırasında AKP’nin kuruluş ilkelerini anımsattığı ve Başbakanlık’tan ayrılış döneminde “haksızlığa uğramış” olma duygusunu yansıttığı da görüldü. Davutoğlu, “26. Dönem için izzetle başladığım görevi izzetle tamamlamayı nasip etsin. Başbakanlığı bıraktıktan 2 yıl boyunca her türlü operasyonu sabırla karşıladım. 2 yıl boyunca temel ilkeler konusunda aksaklık ve kaygıları, anayasa paketinde de kanaatlerimi paylaştım. 15 Temmuz sonrası anayasa oylaması öncesi son aylarda da kapsamlı görüşmelerde görüşlerimi kendisine ilettim. Burada da gayem tutarlılık ve milletimin hakkını savunduğumu, ilkeli tutum sergilediğimi göstermek. Siyasette aslolan bu ilkelerdir. Savunduğum ilkelerin olduğu her yerde gece gündüz çalışmaya devam edeceğim” diyerek milletvekili olsa da siyasette aktif olarak yer almaya devam edeceğini aktardı.
Davutoğlu, Erdoğan’a, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” konusunda kaygılarını geçmişte ilettiğini ancak geçen yıl 16 Nisan’daki referandumla bu sisteme milletçe onay verildiğini de söyledi. Davutoğlu, gerekli gördüğünde siyasette gelişmelere ilişkin görüşlerini açıklayacağını ve gerekli kişilerce paylaşacağını söyleyerek, tarihte söz sahibi olabilmek için akan tarih nehri içerisinde koşmak gerektiğini de sözlerine ekledi.
CHP: “Yıldırım Davutoğlu’nun mesajlarını okumalı”
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığı konuşmalarında “Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanıyım” demesine sert tepki gösterdi. Yıldırım’a Davutoğlu’nu örnek gösteren Özel, Yıldırım’ın ancak AKP’nin son başbakanı olabileceğini belirterek, yeniden parlamenter sisteme dönüleceğini ve Cumhuriyet’in nice başbakanlar seçeceğini söyledi. Özel, “Binali Yıldırım, sana ‘Bin’ dediler bindin, ‘İn’ dediler iniyorsun. Kendini imha eden, iflas etmiş bir kişinin ‘Türkiye'nin son başbakanıyım’ demesi hadsizliktir. Sen eninde sonunda harcananlar kulübündeki yerini alacaksın Binali Yıldırım. Bunun için yapman gereken, senden önce bu tek adamın etrafında bulunanlara bakman lazım. O görevi yapanlardan biri bugün, bu kürsüdeydi. O’nun ibretlik mesajlarını görmen, okuman lazım” dedi.
Özel, Davutoğlu’nun basın açıklamasını ise mealen anlamak gerektiğini ifade etti. Yıldırım’a Davutoğlu’na bakmasını öneren Özel, “Davutoğlu, kurucu ilkelerinden uzaklaşmamaktan bahsediyor. 3 Y yani yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar… Niye bunları sayıyor? O’nun (Davutoğlu) Yüce Divan’a gitsin deyip de kendi kafasının gitmesine neden olan bir şeyi hatırlatıyor olmasın? Yoksulluğun arttığını herkes gibi o da görüyor olmasın? Yasakların dağların boyutunu aştığını vurguluyor olmasın sakın. Milletvekili adayı olmayacağını da söylüyor. İki ihtimal var; birincisi, kurucu ilkeler gibi gerekçeler ya mevcut kadroyla yürüyemiyor yolu. İkincisi de bir önceki seçimde başbakan olarak yüzde 49 almış bir kişi olarak milletvekili gösterilmeyip rencide edileceğinden şüphesi var. İkisi de kaybedenler kulübünün bir üyesi olması sıfatını kazandırır, harcananlar kulübünün üyesidir. Sırf o mu; Abdullah Gül’e bak, Bülent Arınç’ın durumunu gör, ibret al. Sonra kaybedenler, harcananlar kulübünde seni de rafa dizdiklerinde oradan öyle bakarsın. Bağlılık bildirilmiş. Korku Davutoğlu’nu da sarmış. AK Partililer’in alacağı çok ders var” diye konuştu.
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