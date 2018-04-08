Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula polise teslim oldu

Brezilya'nın eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva 12 yıllık hapis cezasını çekmek üzere polise teslim oldu.

Lula, mahkemede teslim olması gerekirken duruşmaya katılmamış ve iki gün boyunca çelik işçileri sendikasına sığınmıştı.

72 yaşındaki siyasetçi, yerel saatle Cumartesi akşamüstü memleketi Sao Paolo yakınlarında bulunan binayı terk ederek polise teslim oldu.

Lula'nın destekçileri binanın etrafını sararak bir süreliğine aracın ayrılmasının önüne geçti.

Lula suç işlemediğini savunsa da hakkındaki yakalama kararına uyacağını söyledi.

Brezilya'nın GloboNews kanalının yayınladığı görüntülerde Lula'nın binadan çıkmak için destekçilerinin arasından geçerken zorlandığı görülüyor.

Lula teslim olduktan sonra bir helikopterle hapis cezasını çekmesi için Curitiba'ya gönderildi.

Helikopterin inişi sırasında Lula karşıtı eylemciler helikoptere havai fişek atmaya çalıştı. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. İtfaiye biri plastik mermiden olmak üzere sekiz kişinin hafif yaralandığını açıkladı.