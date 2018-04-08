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Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula polise teslim oldu

08.04.2018 13:32 | Son Güncelleme

Brezilya'nın eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva 12 yıllık hapis cezasını çekmek üzere polise teslim oldu. Lula, mahkemede teslim olması gerekirken duruşmaya katılmamış ve iki gün boyunca çelik işçileri sendikasına sığınmıştı.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula polise teslim oldu

Brezilya'nın eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva 12 yıllık hapis cezasını çekmek üzere polise teslim oldu.

Lula, mahkemede teslim olması gerekirken duruşmaya katılmamış ve iki gün boyunca çelik işçileri sendikasına sığınmıştı.

72 yaşındaki siyasetçi, yerel saatle Cumartesi akşamüstü memleketi Sao Paolo yakınlarında bulunan binayı terk ederek polise teslim oldu.

Lula'nın destekçileri binanın etrafını sararak bir süreliğine aracın ayrılmasının önüne geçti.

Lula suç işlemediğini savunsa da hakkındaki yakalama kararına uyacağını söyledi.

Brezilya'nın GloboNews kanalının yayınladığı görüntülerde Lula'nın binadan çıkmak için destekçilerinin arasından geçerken zorlandığı görülüyor.

Lula teslim olduktan sonra bir helikopterle hapis cezasını çekmesi için Curitiba'ya gönderildi.

Helikopterin inişi sırasında Lula karşıtı eylemciler helikoptere havai fişek atmaya çalıştı. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. İtfaiye biri plastik mermiden olmak üzere sekiz kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

Lula Curitiba'ya helikopterle böyle götürüldü

Lula'nın mesajı

Lula Cumartesi günü görevden alınan halefi Dilma Rousseff ile birlikte destekçilerine seslenen 55 dakikalık bir konuşma yaptı:

"Karara uyacağım ve her biriniz birer Lula olmalısınız.

"Ben yasanın üstünde değilim. Eğer hukuka inanmasaydım siyasi bir parti kurmazdım. Devrim başlatırdım."

Lula bu sorunlardan büyüyerek ve güçlenerek çıkacağını söyledi.

Ekim ayında gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimi öncesinde Lula anketlerde önde gözüküyordu.

Lula, rüşvet gerekçesiyle tutuklanmasının tekrardan başkan olmasını engellemek için yapıldığını savunuyor.

Bir hükümlü olan Lula'nın devlet başkanlığı seçiminde yarışması normalde mümkün değil. Ancak Brezilya'nın yüksek seçim kurulu Lula adaylığını açıklandığında konuyla ilgili nihai karar verme yetkisine sahip.

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