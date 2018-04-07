Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadı

"SENDİKA HALKA AÇIK BİR YER" Saat beşi geçtikten sonra ise Senatör Gleisi Hoffmann tarafından Lula da Silva’nın geceyi sendika binasında geçireceği açıklandı.

Saat beş olmadan önce, Senatör Joao Capiberibe yerel basına Lula'nın avukatlarının polis yetkilileri ile teslim şartlarını konuştuklarını bildirdi.

Cezasını çekmek üzere eski Devlet Başkanı'nı Curitiba şehrine götürmek için havaalanında federal polis uçağı hazır bekletilirken, erken saatlerden itibaren sendika binasının önünde binlerce kişi Lula’ya destek vermek için toplandı.

Lula da Silva, Federal Yüksek Mahkemenin kararının ardından önceki gün gittiği Sao Paulo’daki Metal İşçileri Sendikası binasından dün de ayrılmadı.

Federal Mahkeme Yargıcı Sergio Moro ise karar sonrası geçen perşembe günü yayımladığı kararla, eski devlet başkanının dün akşam saat 17.00'a kadar gönüllü olarak teslim olması gerektiğini bildirmişti.

Senatör Hoffmann, Lula’nın, geçen sene ölen eşine yapılacak anma törenini ve Birleşmiş Milletler ile Federal Yüksek Mahkemeye yapılan itirazların sonucunu beklediği için teslim olmadığını duyurdu.

"Sendika halka açık bir yer" diyen senatör Hoffmann, Yargıç Moro tarafından verilen saat dolmasına rağmen yargıcın eski başkana bir seçenek sunduğunu ancak onu zorunlu kılmadığını ve Lula’nın herhangi bir mahkeme emrini ihlal etmediğini söyledi.

Yargıç Moro önceki gün yayımladığı kararda, "Hüküm giymiş eski başkan Luiz Inacio Lula da Silva ile ilgili olarak, tutuklama emrinin yerine getirilmesi gerektiğinden, görevinin onurunu dikkate alarak, kendisine 6 Nisan 2018'de saat 17.00’ye kadar Curitiba'daki federal polise gönüllü olarak teslim olma fırsatı veriyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Federal polis yetkilileri dün akşam saatlerinde yaptıkları açıklama ile Lula’nın tutuklanmayacağını bildirdi.

PETROBRAS'TAKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI



Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan ve "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturmayı yürüten savcılar, Odebrecht isimli inşaat firmasının, 8 ihale karşılığında Lula da Silva'ya rüşvet verdiğini ileri sürmüştü.

Mart 2015'te başlatılan soruşturmada, aralarında şirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iş adamlarının bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.