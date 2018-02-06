Eski çalışanları teknoloji devlerine karşı mücadele başlattı

Google ve Facebook'un eski çalışanları, sosyal medyanın olumsuz etkilerine dikkat çekmek için milyonlarca dolarlık bir kampanya başlattı.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, The Truth About Tech (Teknoloji Hakkındaki Gerçek) isimli kampanya ile, akıllı telefon kullanan çocuklar için daha sıkı koruma ve internet devlerinin sosyal medya bağımlılığını önlemek için daha fazla adım atmaları isteniyor.

Kampanya kapsamında ABD'deki 55 bin okula sosyal medyanın etkilerini anlatan materyaller gönderilecek.

Bir diğeri ise sosyal medya uygulamalarını aşırı kullanımın depresyon gibi tehlikelerine dikkat çeken reklamlar yayınlamak. Bunlar içinse 50 milyon dolarlık bütçe ayrılacak.

İki yasa tasarısının desteklenmesi de kampanyanın hedefleri arasında yer alıyor. Bunlardan biri, teknolojinin çocukların sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik bir araştırma yapılması. Diğeri ise bot hesapların sınırlandırılması.

Kampanyanın girişimcilerinden ve bir zamanlar Google'ın etik danışmanlarından Tristan Harris, gazeteye internet şirketlerinin günümüzdeki etkilerinden endişe duyduğunu söyledi.