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Eski FBI Başkanı Comey: Trump etik olarak başkanlığa uygun değil

16.04.2018 10:24 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl görevden aldığı eski FBI Başkanı James Comey, ilk büyük televizyon röportajını ABC News'a verdi. Comey, Trump'ın "etik olarak başkanlığa uygun olmadığını" öne sürerken, Cumhuriyetçiler Comey'in "kitabını satmak için her şeyi söylemeye hazır olduğunu" açıkladı.

Eski FBI Başkanı Comey: Trump etik olarak başkanlığa uygun değil

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl görevden aldığı Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski başkanı James Comey, kovulmasından bu yana ilk büyük televizyon röportajını ABD'de yayınlanan televizyonu kanalı ABC News'a verdi. Pazar gecesi yayımlanan röportajında Comey, Trump'ın "etik olarak başkanlığa uygun olmadığını" öne sürdü.

"Başkanın erken bunama yaşadığı ya da akli dengesinin yerinde olmadığı gibi söylentilere inanmıyorum" diyen Comey, sözlerine şöyle devam etti:

"Trump'ın tıbbi anlamda başkanlığa uymadığını söylemiyorum. Etik olarak başkanlığa uygun olmadığını düşünüyorum. Başkanımız bu ülkenin kalbindeki değerlere saygı ve bağlılığını gösterebilmeli. Bunlardan en önemlisi de dürüstlük. Bu başkan bunu yapamıyor."

ABD Başkanı Trump ise röportajdan kısa süre önce Twitter'dan Comey'e karşı atağa geçti ve onu yalanlar söylemekle suçladı.

Trump'ın lideri olduğu Cumhuriyetçi Parti de, röportajın yayımlanmasından saatler sonra yaptıkları yazılı açıklamada "Comey'in görev suiistimal geçmişinden daha kötü bir şey varsa, o da kitabını satmak için her şeyi söylemeye hazır olması" ifadelerini kullandı.

Comey'in Başkan Trump'ı egosunun esiri bir mafya babasına benzettiği anı kitabı A Higher Loyalty: Truth, Lies & Leadership (Daha Büyük Bir Sadakat: Gerçekler, Yalanlar ve Liderlik) önümüzdeki günlerde raflarda olacak.

Comey kitabının tanıtım turlarını sürdürürken, Trump ve çevresinde endişe havası hakim.

Cumhuriyetçiler "yalanlarla dolu" ve intikam amaçlı olduğunu savundukları kitaba karşı internette lyincomey (yalancıcomey) başlıklı bir site açarak karşı kampanya başlattı bile.

Comey başka ne dedi?

ABC televizyonu, James Comey ile röportajın 42 bin kelimelik dökümünü yayınladı.

Röportajda Trump'ın kendisini sadık insanları çevresinde tutarak "her şeyin merkezinde olan bir patron" olduğunu ve etrafındaki insanları da lekelediğini öne süren Comey, başkanı "kusurlu insanlarla çevrelenmiş son derece kusurlu bir insan " olarak niteledi.

Trump'ı kadınlara "et parçası" muamelesi yapmakla suçlayan Comey, Trump'ın "büyük küçük her konuda yalan söyleyip ABD halkının da bunlara inandıklarında ısrar ettiğini öne sürdü.

"Kitabı okuyanlar benim aptal olduğumu düşünebilir ama dürüst bir aptalım" diyen Comey, "FBI'ın Clinton soruşturmasını bağımsız bir şekilde yürüttüğüne kalıbımı basarım" da dedi.

https://twitter.com/ABC/status/985707574162087937

Comey, Clinton soruşturmasının açığa çıkmasından önce bir FBI çalışanı arasında geçen şu diyaloğa da değindi:

- "Donald Trump'ın seçilmesine yardım ediyor olabileceğinizi de düşünmeli misiniz?

- "O yolun sonunda bağımsız bir güç olarak FBI'ın ölümü yatıyor."

N**eden görevden alınmıştı?**

Comey, başkanlık seçimlerinden hemen önce Trump'ın Demokrat rakibi Hillary Clinton'ın elektronik postalarının soruşturulduğunu duyurmuştu.

Amerikan Senatosu'nun Adalet Komisyonu önüne çıkan James Comey, Clinton kampanyasının baş yöneticisi olan Huma Abedin'in "yüzbinlerce gizli yazışmayı" eşine ilettiğini açıklamıştı.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/985496023555608576

Ancak söz konusu elektronik postaların sayısının ancak "bir avuç" olduğu ve çoğunun gizlilik öğesi içermediği ortaya çıktı.

Eski FBI Başkanı, tam da 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya'nın rolünü araştırdığı sırada ise görevden alındı.

'Kimin şerefli olduğun**a ABD halkı karar verecek'**

Washington'ı sarsan karar sonrası Adalet Bakanlığı soruşturmayı yürütmesi için özel savcı olarak Robert Mueller'i atadı.

Başkan Trump, FBI başkanını on yıllık görev süresinin yarısını bile tamamlamadan görevden alışını, Comey'nin yetersizliği ile gerekçelendirdi.

Başkan Trump, FBI başkanını on yıllık görev süresinin yarısını bile tamamlamadan görevden aldığını bildiren mektupta Comey'nin teşkilatı yönetmekte 'yetersiz' oluşuyla gerekçelendirmişti

Comey, Trump ile neler yaşadığı konusunda Kongre'de yaptığı tanıklık ve bir kaç Twitter mesajı dışında kamuoyuna pek bir açıklama yapmamıştı.

Eski FBI Başkanı geçen ay attığı bir Twitter mesajında "Sayın Başkan, Amerikan halkı, söyleyeceklerimi çok yakında duyacak ve kimin şerefli olduğuna ya da olmadığına kendisi karar verebilecek" demişti.

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