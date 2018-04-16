Eski FBI Başkanı Comey: Trump etik olarak başkanlığa uygun değil

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl görevden aldığı Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski başkanı James Comey, kovulmasından bu yana ilk büyük televizyon röportajını ABD'de yayınlanan televizyonu kanalı ABC News'a verdi. Pazar gecesi yayımlanan röportajında Comey, Trump'ın "etik olarak başkanlığa uygun olmadığını" öne sürdü.

"Başkanın erken bunama yaşadığı ya da akli dengesinin yerinde olmadığı gibi söylentilere inanmıyorum" diyen Comey, sözlerine şöyle devam etti:

"Trump'ın tıbbi anlamda başkanlığa uymadığını söylemiyorum. Etik olarak başkanlığa uygun olmadığını düşünüyorum. Başkanımız bu ülkenin kalbindeki değerlere saygı ve bağlılığını gösterebilmeli. Bunlardan en önemlisi de dürüstlük. Bu başkan bunu yapamıyor."

ABD Başkanı Trump ise röportajdan kısa süre önce Twitter'dan Comey'e karşı atağa geçti ve onu yalanlar söylemekle suçladı.

Trump'ın lideri olduğu Cumhuriyetçi Parti de, röportajın yayımlanmasından saatler sonra yaptıkları yazılı açıklamada "Comey'in görev suiistimal geçmişinden daha kötü bir şey varsa, o da kitabını satmak için her şeyi söylemeye hazır olması" ifadelerini kullandı.