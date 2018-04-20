Eski FBI Başkanı Comey’nin Trump’la Özel Konuşmaları Basına Sızdı

Amerikan haber ajansı Associated Press, eski FBI Başkanı James Comey’nin Başkan Donald Trump’la diyalogları hakkında tuttuğu notları ele geçirdi. Notlarda, Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn’in muhakeme yeteneği hakkında ciddi endişeleri olduğunu söylediği, gazetecileri hapse atma imkanını sorduğu ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in “Rus hayat kadınlarıyla” ilgili bir sözünden bahsettiği görülüyor. Notların toplamı 15 sayfa ve Trump’la diyaloglar hakkında bir dizi yeni ayrıntıyı içeriyor. Comey bu diyalogların bazılarını çok rahatsız edici bulduğu için yazılı olarak kayda geçirme gereği duyduğunu belirtiyor. Comey’nin, 2017 yılı Mayıs ayında görevinden alınmasından önceki haftalar ve aylarda ikili arasında yedi görüşme olmuş. Bunlar arasında Moskova’da bir otel odasında Trump ve hayat kadınlarıyla ilgili iddiaların ele alındığı Trump Tower’daki görüşme, Comey’nin Trump’ın kendisinden sadakat beklediğini söylediğini öne sürdüğü Beyaz Saray’daki akşam yemeği ve Flynn’le ilgili soruşturmayı ı sona erdirmesini istediğini öne sürdüğü Oval Ofis’teki özel görüşme de

Bu notların varlığı ilk kez geçen yıl ortaya çıkmıştı. Comey’nin Trump’la olan diyalogları, Rusya soruşturmasında özel yetkili savcı Robert Mueller’in, Başkan’ın adaleti engelleyip-engellemediğine yönelik soruşturmasının kritik bir parçasını oluşturuyor. Trump dün gece Comey’nin notlarıyla ilgili Twitter üzerinden şu mesajı paylaştı: “James Comey’nin notları açıkça gösteriyor ki (Ruslarla) hiçbir gizli işbirliği ve hiçbir adaleti engelleme eylemi yoktu. Ayrıca, gizli bilgileri sızdırdı. Cadı avı devam mı edecek?” Ancak AP’nin ele geçirdiği notların gizlilik ibaresi taşımadığı, bazı kısımlarınsa gizli kalması için karartıldığı görülüyor. Comey, özel savcı Mueller’e ulaştırılan notları hem kendisi hem de FBI’yı korumak için, “yaşananları kayıt altına almasının gerekli olabileceğini düşündüğü” için yazdığını söylemişti. Notlar Trump’ın başkanlığının ilk üç ayını kapsıyor ve Trump’ın Rusya soruşturmasıyla ilgili rahatsızlığını yansıtıyor. Ancak bu diyaloglarda Comey’nin duymayı beklemediği görülen ayrıntılar da bulunuyor.

Örneğin 2017 yılı Şubat ayındaki bir diyalogda Trump, Comey’ye, Putin’in kendisine “dünyadaki en iyi hayat kadınlarına sahibiz” dediğini anlatmış. Başka bir notta da Comey, Trump’ın Beyaz Saray’daki özel bir akşam yemeğinde o dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn’den şikayet ettiğini, Flynn’in muhakeme yeteneğinde “ciddi sorunlar” bulunduğunu söylediğini belirtiyor. Trump ayrıca Flynn’i, bir ülke liderinin kutlama telefonu hakkında kendisine hemen haber vermemekle suçlamış. Flynn, Rusya’nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak’la görüşmeleri hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence’e yanlış bilgi verdiğinin ortaya çıkmasının ardından Trump tarafından istifaya zorlanmıştı. Notlara göre Trump, kendisi ve danışmanlarıyla Kremlin arasında bağlantı bulunduğu iddialarıyla ilgili dosyalardan rahatsızlığını sürekli dile getirirken, Moskova’daki bir otelde Rus hayat kadınlarıyla arasında geçen olayla ilgili iddiaları de defalarca yalanladı. Notlarında, “Başkan, bu iddianın saçma olduğunu söyledi” diyen Comey, Trump’ın daha sonra konuyu Putin’e çektiğini ve Putin’in “dünyanın en güzel hayat kadınlarına sahip olmakla” övündüğünü söylediğini aktarıyor. Comey, Trump’ın Putin’in bu yorumu ne zaman yaptığını söylemediğini belirtti.