Eski First Lady Barbara Bush hayatını kaybetti

W. Bush'un eşi Eski First Lady Barbara Pierce Bush yaşamını yitiridi. Eşi ve oğlu ABD başkanı olan Barbara Bush'tan geriye okuma programları sunan bir vakıf kaldı. W. Bush'un eşi ve yine ABD eski başkanlarından George W. Bush'un annesi olan Barbara Bush hayatını kaybetti. Gerorge H. W. Bush'un ofisinden yapılan açıklamada, "ABD'nin eski First Ladysi Barbara Pierce Bush 17 Nisan 2018'de 92 yaşında hayatını kaybetmiştir" ifadeleri yer aldı.

Bush'un sözcüsü Jim McGrath, pazar günü yaptığı açıklamada zun süredir tedavi gören Bush'un tedaviyi sonlandırmak istediğini söylemişti.

Ölüm haberinin ardından Demokratlar ve Cumhuriyetçilerden çok sayıda isim First Lady hakkında övgü dolu sözler paylaştı.

Barbara Bush, ABD Başkanı olan eşiyle henüz 16 yaşlarında tanışarak 1945 yılında evlendi ve 73 yıl evli kaldı. Altı çocuğu olan Barbara Bush, First Lady olduğu 1989 ile 1993 yılları arasında okuma programlarına yönelik çalışmalar yaptı ve bu amaçla bir vakıf kurdu.

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