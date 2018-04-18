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Eski First Lady Barbara Bush hayatını kaybetti

18.04.2018 08:19 | Son Güncelleme

ABD eski başkanlarından George H.

Eski First Lady Barbara Bush hayatını kaybetti

W. Bush'un eşi Eski First Lady Barbara Pierce Bush yaşamını yitiridi. Eşi ve oğlu ABD başkanı olan Barbara Bush'tan geriye okuma programları sunan bir vakıf kaldı. W. Bush'un eşi ve yine ABD eski başkanlarından George W. Bush'un annesi olan Barbara Bush hayatını kaybetti. Gerorge H. W. Bush'un ofisinden yapılan açıklamada, "ABD'nin eski First Ladysi Barbara Pierce Bush 17 Nisan 2018'de 92 yaşında hayatını kaybetmiştir" ifadeleri yer aldı.

Bush'un sözcüsü Jim McGrath, pazar günü yaptığı açıklamada zun süredir tedavi gören Bush'un tedaviyi sonlandırmak istediğini söylemişti.

Ölüm haberinin ardından Demokratlar ve Cumhuriyetçilerden çok sayıda isim First Lady hakkında övgü dolu sözler paylaştı.

Barbara Bush, ABD Başkanı olan eşiyle henüz 16 yaşlarında tanışarak 1945 yılında evlendi ve 73 yıl evli kaldı. Altı çocuğu olan Barbara Bush, First Lady olduğu 1989 ile 1993 yılları arasında okuma programlarına yönelik çalışmalar yaptı ve bu amaçla bir vakıf kurdu.

Trump: Hatıralarımızda yaşayacak

ABD Başkanı Donald Trump, ölüm haberinin ardından Barbara Bush hakkında, "Amerikan ailesinin savunucusu" ifadesini kullandı. Trump, Bush'un en büyük kazanımının, okuma yeteneğinin en temel ailevi değer olduğunu belirtmesi ve bu yeteneğin teşvik edilmesi gerektiğini savunması olduğunu ifade ederek, bu yönüyle uzun süre ülke ve ailesinin hatıralarında kalacağına dikkat çekti.

ABD eski başkanlarından Barack Obama ve eski First Lady Michelle Obama da Barbara Bush'un ölümünün ardından bir açıklama yaptı.

Obama çifti, Barbara Bush'un Beyaz Saray'da oldukları dönemde kendilerine karşı cömertliği için müteşekkir olduklarını dile getirdi. Barack ve Michelle Obama ancak en fazla da Barbara Bush'un hayatını yaşama şekli nedeniyle müteşekkir olduklarını dile getirdi.

AFP,DW/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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