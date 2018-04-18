HABER

Eski first lady Barbara Bush yaşamını yitirdi

18.04.2018 03:49 | Son Güncelleme

ABD'nin eski first lady'si Barbara Bush 92 yaşında hayatını kaybetti. Barbara Bush hem eşi hem oğlu ABD başkanı olan tek kadındı. Eski ABD Başkanı George H. W. Bush'un eşi olan Barbara Bush, George W. Bush'un da annesiydi.

Eski first lady Barbara Bush yaşamını yitirdi

ABD'nin eski first lady'si Barbara Bush 92 yaşında hayatını kaybetti.

1989-93 yılları arasındaki ABD Başkanı George H. W. Bush'un eşi olan Barbara Bush, 2001-09 yılları arasındaki ABD Başkanı George W. Bush'un da annesiydi.

Kronik kalp rahatsızlığı ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı yaşayan Barbara Bush, hastalığının ilerlemesinin ardından tedavisine son verip son günlerini ailesiyle birlikte geçirmeye karar vermişti.

Babasından iki dönem sonra, 2000 yılında başkanlığa seçilen oğlu George W. Bush, annesinin ölümünün ardından bir açıklama yayınlayarak "Annem 92 yaşında yaşamını yitirdi. Barbara Bush müthiş bir first lady'ydi ve milyonlara okuma yazma öğreten eşsiz bir kadındı" dedi.

Bush annesinin son anına kadar kendilerini güldürmeye devam ettiğini söyledi ve ekledi:

"Barbara Bush gibi bir anneye sahip olduğum için şanslıyım. Onu gerçekten çok özleyeceğiz. İyi dilekleriniz ve dualarınız için hepinize teşekkür ederiz."

Cumhuriyetçilerin sağ kanadıyla çatışan kampanyalarıyla biliniyordu

Barbara Bush, kadınların okuma yazma öğrenmesi için, sosyal adalet lehine ve ırkçılığa karşı yürüttüğü kampanyalarla biliniyordu.

İlk olarak gençliğinde iki Afrika kökenli kadınla çıktığı bir araba yolculuğunda kadınların beyazların kaldığı otellere ve gittiği restoranlara sokulmadığını görünce ırkçılığı fark eden Barbara Bush, kendini Cumhuriyetçi Parti'nin sağ kanadıyla çatışırken bulmuştu.

Bush'un bazen düşünceleri nedeniyle eşi ve oğlunun partisi olan Cumhuriyetçi Parti ile çatışmamak adına söylemlerini yumuşattığı biliniyor. Buna kürtaj hakkını destekleyen tutumu da dahil.

Bush 8 Temmuz 1925'te New York'ta bir dergi yayıncısının kızı olarak dünyaya gelmişti.

16 yaşında bir öğrenciyken tanıştığı George G. W. Bush ile bir ilişkiye başlayan Barbara Bush, 1943'te nişanlanma kararı almıştı. Anılarını anlatırken "İlk öpüştüğüm adamla evlendim. Bunu çocuklarıma söylediklerimde inanamıyorlar" diyordu.

George - Barbara çiftinin altı çocuğu olmuştu

Barbara Bush 1953'te kızının 3 yaşında lösemiden kaybettikten sonra kanserle mücadele eden derneklere destek vermeye başlamıştı. Oğlu Neil'ın disleksik olmasının ardından da okur yazarlık kampanyalarına destek vermişti.

Barbara Bush'un 93 yaşındaki eşi George H. W. Bush, en uzun süre yaşayan ABD başkanı unvanını taşıyor. Parkinson hastalığına yakalanan George H. W. Bush tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürüyor.

Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!
Artık bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacakArtık bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
Dünyanın gözü BM'deydi! Ve karar verildiDünyanın gözü BM'deydi! Ve karar verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Jerry 'Kral' Lawler cinsel ilişki sırasında felç geçirdi

Jerry 'Kral' Lawler cinsel ilişki sırasında felç geçirdi

Survivor için çarpıcı iddia! 'Cumali'nin en büyük hatası...'

Survivor için çarpıcı iddia! 'Cumali'nin en büyük hatası...'

İlginizi Çekebilir

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Cinsel ilişkiye girmeyen karısını tekmeleyerek öldürdü!

Cinsel ilişkiye girmeyen karısını tekmeleyerek öldürdü!

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Son dakika! Rusya'dan flaş açıklama: Bundan sonraki saldırıya karşı koyacağız

Son dakika! Rusya'dan flaş açıklama: Bundan sonraki saldırıya karşı koyacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'da helikopter düştü: 2 ölü, 2 kayıp

İran'da helikopter düştü: 2 ölü, 2 kayıp

Barbara Bush yaşamını yitirdi!

Barbara Bush yaşamını yitirdi!

Trump: Kim Jong-un ile görüşmek için sabırsızlanıyorum

Trump: Kim Jong-un ile görüşmek için sabırsızlanıyorum

Suriye'de 'Arap gücü oluşturulması' iddiasına ABD'den yanıt

Suriye'de 'Arap gücü oluşturulması' iddiasına ABD'den yanıt

Uçağın motorundaki parça kopup camı parçaladı: Ölü ve yaralılar var

Uçağın motorundaki parça kopup camı parçaladı: Ölü ve yaralılar var

ABD, Suriye'deki PKK'lıları kime emanet edeceğini buldu

ABD, Suriye'deki PKK'lıları kime emanet edeceğini buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.