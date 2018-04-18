Eski First Lady Barbara Bush Yaşamını Yitirdi

ABD eski başkanları George H.W. Bush’un eşi ve George W. Bush’un annesi Barbara Pierce Bush yaşamını yitirdi. Eski ‘First Lady’nin’ yaşamını yitirmesiyle ilgili ilk açıklama, eski ABD Başkanı George H.W. Bush’un ofisinden geldi. Yazılı açıklamada, 92 yaşında olan eski First Lady Barbara Bush’un Houston’daki evlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi

Bir süredir kaldığı hastanede tedavisi süren Barbara Bush, kendisi için yapılan tıbbi müdahalenin sonuçsuz kalması nedeniyle iki gün önce evine gönderilmişti. New York doğumlu olan ve çocukluğunu bu kentte geçiren Barbara Bush, 1944 yılında ABD eski Başkanı George H.W. Bush ile evlenmişti.