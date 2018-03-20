HABER

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy 'gözaltına alındı'

20.03.2018 11:12 | Son Güncelleme

Nicolas Sarkozy'nin 2007 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Libya'dan usulsüz mali kaynak aldığına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy 'gözaltına alındı'

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, 2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Libya'dan usulsüz mali kaynak aldığına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

AFP'nin soruşturmaya yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre Sarkozy soruşturmayla ilgili ilk defa sorgulanmış oldu.

Sarkozy'nin eski iş arkadaşı Alexandre Djouhri birkaç hafta önce Londra'da tutuklanmış, kefaletle serbest bırakılmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD Büyükelçisi'ne ağır sözler

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD Büyükelçisi'ne ağır sözler

ABD Başkanı Trump uyuşturucu tacirleri için idam cezası istedi

ABD Başkanı Trump uyuşturucu tacirleri için idam cezası istedi

DEAŞ'lı teröristler Kerkük'te halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

DEAŞ'lı teröristler Kerkük'te halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.