Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy 'gözaltına alındı'

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, 2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Libya'dan usulsüz mali kaynak aldığına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

AFP'nin soruşturmaya yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre Sarkozy soruşturmayla ilgili ilk defa sorgulanmış oldu.

Sarkozy'nin eski iş arkadaşı Alexandre Djouhri birkaç hafta önce Londra'da tutuklanmış, kefaletle serbest bırakılmıştı.