Eski gerilla örgütü FARC seçimlere katılıyor

FARC, Pazar günü 37 milyon seçmenin sandık başına çağrıldığı seçimlerine katılacak.Kolombiya hükümeti ile barış görüşmelerini tamamlayan ve silah bırakan eski gerilla organizasyonu FARC, bu Pazar günü siyasi bir parti olarak ilk kez genel seçimlerine katılacak. Yaklaşık 100 senatör ve 170'den fazla da milletvekilinin belirleneceği seçim için yaklaşık 37 milyon Kolombiyalı seçmen sandık başına çağrıldı.

Barış müzakerelerinde varılan anlaşma uyarınca FARC, beşi senatoda, beşi de parlamentoda olmak üzere doğrudan 10 sandalyeye sahip olacak. Barış anlaşmasında FARC'a 2026 yılına kadar yapılan seçimlerde doğrudan 10 sandalye garanti edilmişti.

Ancak yapılan kamuoyu yoklamalarına göre FARC'ın Pazar günkü seçimde 10'dan fazla sandalyeye sahip olma şansı görünmüyor. Anketlere göre FARC yüzde 2'nin altında oy alabilecek.

Uribe'nin partisi önde

Kolombiya'daki seçimleri Senator ve eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin sağ kanattaki Cento Democratico (Demokratik Merkez) adlı partisinin kazanması bekleniyor. FARC'la yapılan barış anlaşmasını en sert eleştiren isimlerden biri olan Uribe, FARC'ı siyasi bir muhatap olarak kabul etmeyeceğini açıklamıştı.