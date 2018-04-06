Eski Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'ye rüşvet dahil 16 suçtan 24 yıl hapis

Siyasi iltimaslar karşılığında ülkenin en büyük bazı şirketlerinden rüşvet almak ve görevini kötüye kullanmak dahil 16 suçtan suçlu bulunan eski Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye 24 yıl hapis ve 17 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Güney Kore Televizyonu, Park Geun-hye hakkındaki kararın açıklanmasını canlı yayımladı.

Park Geun-hye ise kararın açıklandığı bugünkü duruşmaya da katılmadı.

Hakkındaki 18 suçlamanın tümünü reddeden ve mahkemenin kendisine karşı önyargılı olduğunu iddia eden Park, duruşmaları boykot ediyordu.

Lotte Group ve Samsung da skandala karıştı

Park, siyasi iltimaslar karşılığında ülkenin en büyük 5. şirketi Lotte Group'tan yaklaşık 6,5 milyar dolar, teknoloji devi Samsung'dan ise yaklaşık 27 milyar dolar rüşvet almakla suçlandı.

Güney Kore'de daha önce Lotte Group Yönetim Kurulu Başkanı Shin Dong-bin 2 yıl 6 ay, Samsung'un varisi Jay Y. Lee de 2,5 yıl hapis cezası almıştı.

Temyiz Mahkemesi Şubat ayında cezaevinde geçirdiği bir yılı göz önünde bulundurarak Jay'i serbest bırakmıştı.