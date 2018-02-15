Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili: Mücadeleme Hollanda'da devam edeceğim

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Ukrayna'dan sınır dışı edilmesinin ardından Hollanda'ya yerleşiyor.

Hollanda vatandaşı Sandra Roelofs'la evli olan Saakaşvili'ye, "aile birleşimi" kapsamında oturma izni verildi.

Çarşamba günü avukatıyla birlikte Hollanda'ya gelen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı, Ukrayna hükümetine karşı verdiği mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı.

Yolsuzluklar konusunda Kiev yönetiminin çok az şey yaptığını savunan Saakaşvili, "Ben bu mücadelenin en önemli temsilcisiyim. Putin'in benim hakkımda yaptığı açıklamalara bakarsanız bunu görürsünüz" dedi.

Kendisini "Oligarşiye karşı önemli bir savaşcı" olarak tanımlayan Gürcü lider, "Putin'in arka bahçesi" dediği Ukrayna'dan çıktığını ama mücadelesinin sürdüğünü söyledi.

Hollanda'da yaşamanın hayallerini süsleyen bir şey olmadığını söyleyen Saakaşvili, politik çalışmalarını bu ülkede sürdüreceğini dile getirdi.

Hollanda siyasetine 'sıkıcı bulduğu için' bulaşmayacak

Ancak çalışmaları Ukrayna ve Gürcistan ile sınırlı olacak. Saakaşvili, "kendi ülkesine göre sıkıcı bulduğu" Hollanda siyasetine bulaşmak istemiyor.