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Eski Gürcü lider Saakaşvili kaçırıldı

DÜNYA HABERLERİ | 12.02.2018 17:39 | Son Güncelleme

Ukrayna’da muhalif lider Mihail Saakaşvili’nin maskeli kişiler tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Eski Gürcü lider Saakaşvili kaçırıldı

Facebook sayfasında yapılan duyuruda, maskeli kişilerin Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’yi Kiev’de kaçırdığı öne sürüldü. Sözcüsü, maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişilerin kaçırdığı Saakaşvili’nin nerede olduğunu bilmediklerini ifade etti.

Eski Gürcistan Devlet Başkanı, Ukrayna’da 2014’teki Rusya karşıtı Euromeydan olaylarında göstericilere destek vermiş, değişen yönetimle birlikte Odesa Valiliği görevine atanmıştı. Bir süre sonra Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko tarafından görevinden alınan Saakaşvili’nin Ukrayna vatandaşlığı da iptal edilmişti. Saakaşvili, taraftarlarıyla Ukrayna Parlamentosu önünde 17 Ekim’den bu yana süren protesto eylemleri başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Mihail Saakaşvili Gürcü

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
adama bak kendi ülkesinden ölmemek için ukrayna ya kaçmış sığınmış gitmiş orada ülke muhalifi olarak ortalık karıştırmaya başlamış
işten rezil oldu herif,darısı bizim popülist politikacıların başına inşallah
onun için ülkede iç savaş çıkarmanız lazım ne için peki keMAL I başbakan yapmak için yatacak yeriniz yok
ABD nin karıştırıcısı,elektriği oradan alıyordu.Şimdi limon gibi sıkılıp atılma zamanı geldi.
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