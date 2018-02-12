Eski Gürcü lider Saakaşvili kaçırıldı

Facebook sayfasında yapılan duyuruda, maskeli kişilerin Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’yi Kiev’de kaçırdığı öne sürüldü. Sözcüsü, maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişilerin kaçırdığı Saakaşvili’nin nerede olduğunu bilmediklerini ifade etti.

Eski Gürcistan Devlet Başkanı, Ukrayna’da 2014’teki Rusya karşıtı Euromeydan olaylarında göstericilere destek vermiş, değişen yönetimle birlikte Odesa Valiliği görevine atanmıştı. Bir süre sonra Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko tarafından görevinden alınan Saakaşvili’nin Ukrayna vatandaşlığı da iptal edilmişti. Saakaşvili, taraftarlarıyla Ukrayna Parlamentosu önünde 17 Ekim’den bu yana süren protesto eylemleri başlatmıştı.