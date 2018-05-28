Eski IMF yöneticisine hükümet kurma görevi

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella hükümet kurma görevini Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) eski üst düzey yöneticisi Carlo Cottarelli'ye verdi. Cottarelli İtalya'da seçimlerin bu yıl sonbahar ya da 2019 yılı başında yapılacağını açıkladı. İtalyan ekonomist parlamento çoğunluğunun kendisine destek vermesi halinde hükümeti kuracak, 2019 yılı bütçesini yapacak ve ülkenin gelecek yılın başında seçimlere gitmesini sağlayacak. Parlamentonun bu desteği vermemesi halinde ise İtalya'da seçimler, Cottarelli'nin ifadelerine göre "Ağustos'tan sonra" düzenlenecek. İtalya'da erken seçimin en erken Eylül ayında yapılabileceği ifade ediliyor. Cottarelli'nin parlamentoda çoğunluğun desteğini alamayacağı ve hükümeti kuramayacağı tahmin ediliyor. Popülist Beş Yıldız Hareketi ve göçmen karşıtı Lig partisi daha önce teknokratlardan oluşacak bir hükümete parlamentoda onay vermeyeceklerini duyurmuştu. İtalya eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italia da henüz aday gösterilmeden önce Cottarelli'ye destek vermeyeceğini açıklamıştı.

Cottarelli kimdir? Lisans eğitimini Siena Üniversitesi'nde iktisat ve bankacılık alanında yapan Carlo Cottarelli, yüksek lisansını London School of Economics'te tamamladı. Bank of Italy ve petrol şirketi Eni'de 7 yıl araştırma pozisyonlarında çalışan Cottarelli, IMF'de 25 yıl görev yaptı. Cottarelli 2008-2013 yılları arasında kurumun mali işler departmanı direktörlüğü görevini üstlendi. Para politikaları, sermaye piyasaları ve mali konular Cottarelli'nin uzmanlık alanları arasında. "İtalyan Ekonomisi'nin 7 Büyük Günahı" başlıklı bir kitabı bulunan Cottarelli, bu günahları yolsuzluk, vergi kaçırma, bürokrasi, adaletin yavaş işlemesi, düşük doğum oranı, kuzey ile güney arasındaki uçurum ve Euro'yu kabul etmekte zorlanma olarak sıralamıştı. İtalyan ekonomist, son dönemde popülist Beş Yıldız Hareketi ile Euro karşıtı Lig partisinin mali politikalarını değerlendirmek üzere sık sık televizyon ekranlarında yer alıyordu. İtalya'da hükümet krizi İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerde popülist Beş Yıldız Hareketi, yüzde 32 oranında oy alarak parlamentodaki en güçlü parti oldu. Euro ve göç karşıtı Lig partisi ise seçimlerde oy oranını yüzde 17'ye çıkarmayı başardı. İki partinin koalisyon kurma çabası Avrupa'da endişeyle karşılanmıştı.