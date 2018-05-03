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Eski İngiliz bakanın yeğenine PKK/YPG'den gözaltı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.05.2018 01:35 | Son Güncelleme

İngiltere’nin eski savaş bakanlarından John Profumo’nun PKK/YPG saflarına katılan yeğeni, Suriye’den İngiltere’ye dönüşünde gözaltına alındı.

Eski İngiliz bakanın yeğenine PKK/YPG'den gözaltı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiltere’de 1960’larda savaş bakanlığı yapan Profumo’nun kızkardeşinin torunu Jamie Janson (42), YPG saflarına katılmak için gittiği Suriye’den ülkeye dönüşünde gözaltına alındı.

Jamie Janson’ın, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı da PKK/YPG ile hareket ettiği öne sürüldü.

Jamie Janson'ın, dün İngiltere'nin Kent şehrinde polis tarafından terörle mücadele yasası kapsamında gözaltına alındığı ancak daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı belirtiliyor.

Daily Telegraph’ta yer alan habere göre, Türkiye’nin Afrin’e girmesinin ardından beraberindekilerle Suriye rejiminin kontrolündeki bölgeye kaçan Janson, buradan da Kuzey Irak’a geçti. Janson’ın İngiltere’ye Belçika ve Fransa üzerinden döndüğü bildiriliyor.

İKİ İNGİLİZ YARGILANIYOR

İngiltere'de terör örgütü YPG/PKK'ya katılan Jim Matthews ve Aidan James adlı 2 İngiliz vatandaşı geçen ay terörle mücadele yasası kapsamında yargılanmaya başlamıştı. İki İngiliz de Irak ve Suriye'de "terör eğitimi verilen yerlerde" bulunmak ve “terör eylemine hazırlık” ile suçlanıyor.

PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da YPG listede yer almıyor. Ancak İngiliz makamları uzun süredir Suriye'deki silahlı örgütlere katılanlar hakkında, ülkeye döndüklerinde terörle mücadele yasası kapsamında kovuşturma yapılabileceği uyarısında bulunuyordu.

"YGP TERÖR LİSTESİNE ALINSIN" TAVSİYESİ

Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Henry Jackson Society, geçen ağustos ayında “Unutulan Yabancı Savaşçılar: Suriye'de PKK" başlıklı bir rapor yayımlamıştı.

Raporda, PKK ile PYD/YPG arasındaki ilişkiler ortaya koyulurken, Suriye'de terör örgütü safında çatışmalara katılan yabancılarla ilgili bilgi ve değerlendirmelere de yer verilmişti. Terör örgütü saflarına katılan 12 ülkeden 60 yabancının profillerine yer verilen raporda, özellikle İngilizce konuşulan ülkelerden gelenlerin yüzde 80’e yakın bir oranı oluşturduğuna dikkat çekilmişti.

Raporda, İngiliz makamları terör örgütü safına yeni katılımları önleyecek tedbirler almaya, katılanları da yakından izlemeye ve gerekli hallerde hakkında kovuşturma yapmaya davet edilmişti.

Ayrıca terör örgütüne katılan İngilizlerin, NATO müttefiki Türkiye ile diplomatik krize yol açabileceği uyarısında bulunulmuş ve İngiliz makamları örgütle arasına mesafe koymaya çağrılmıştı. Raporda, İngiltere’de 2001’de terör örgütü listesine giren PKK’nın diğer adları arasına YPG’nin de eklenmesi ve böylelikle terör yasasının bu isim altındaki faaliyetlere de uygulanması tavsiye edilmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı önceki hafta parlamentonun Dışişleri Komisyonunun Irak ve Suriye’deki Kürt hareketleriyle ilgili raporuna verdiği yanıtta, "İngiliz hükümetinin PYD/YPG ile sınırlı bir teması var, PKK ile ise hiçbir teması yok." açıklamasında bulunmuştu.

*Fotoğraf: The Telegraph

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere John Profumo PKK/YPG gözaltı

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