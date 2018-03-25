Eski Katalan Lider Almanya’da Yakalandı

İspanya’ya bağlı Katalonya bölgesinin sürgündeki eski lideri Carles Puigdemont Danimarka’dan Almanya’ya girmeye çalıştığı sırada Alman polisi tarafından hakkındaki uluslararası yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı.

İspanya hükümeti Associated Press haber ajansına, Alman yetkililerden Puigdemont’un yakalandığına dair resmi bilgi aldıklarını belirtti.

Almanya’nın kuzeyinde Schleswig-Holstein eyaleti polisi otoyol polisinin Puigsdemont’u Pazar sabahı A7 otobanında yakaladığını açıkladı.

Avukatı Jaume Alonso Cuevillas, Puigdemont’un Belçika’ya gitmekte olduğunu belirtti.

Puigdemont, Ekim ayındaki başarısız bağımsızlık ilanının ardından Belçika’ya gitmişti.

İspanya’da Yüksek Mahkeme hakimi Cuma günü Puigdemont’un uluslararası yakalama kararını Finlandiya’yı ziyareti sırasında yeniden etkin hale getirmişti.Kaçak durumdaki 5 diğer Katalan lider için de yakalama kararı çıkarılmıştı.

Puigdemont hükümetinin mahkeme kararını dinlemeyip Ekim ayında bağımsızlık referandumu düzenlemesi İspanya’yı son 30 yıldaki en kötü siyasi krizle karşı karşıya bırakmıştı.

Katalan Parlamentosu’nun bağımsızlık kararı hiçbir ülke tarafından tanınmamış ve İspanya hükümeti yönetime el koymuştu.

İspanya Belçika’dan Puigdemont’un iadesini istemiş ancak daha sonra hakimin soruşturmasını tamamlayana kadar bu isteğini geri çekmişti.

Bu süre içinde Puigdemont, Danimarka, İsviçre, Finlandiya’ya giderek ayrılıkçı hareket için destek kazanmaya çalışmıştı.