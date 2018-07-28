Eski Katalan lider Belçika'da

Puigdemont Belçika'ya dönüşünün ardından Katalonya Özerk Bölgesi'nin bağımsızlığı için Avrupa çapında çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor. Puigdemont Brüksel'de Cumartesi günü Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra ile birlikte yaptığı açıklamada "Yolculuğum tüm siyasi tutuklular serbest kalana, sürgündekiler geri dönene ve Katalanlar şiddet görme tehdidi altında olmadan kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olana kadar bitmeyecek" diye konuştu. Puigdemont "Katalanların haklı talebini temsil etmek için kıtamızın en ücra köşesine kadar gideceğim" dedi.

2017'nin Ekim ayında Katalonya Özerk Yönetimi'nde yapılan referandumun ardından bağımsızlık ilan edilmesi üzerine, İspanyol yargısı Carles Puigdemont hakkında soruşturma başlatmıştı. Puigdemont'a, "devlete karşı başkaldırma", "ayaklanmaya teşvik" ve "devlet parasının kötüye kullanılması" suçlamaları yöneltilmişti. Puigdemont bunun üzerine Brüksel'e kaçmıştı.

İspanya'nın hakkında Avrupa çağında yakalama kararı çıkardığı Carles Puigdemont 25 Mart'ta İskandinav ülkelerine gerçekleştirdiği bir ziyaretin dönüş yolunda Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde tutuklanmıştı.

Schleswig-Holstein Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin Puigdemont'un "isyan" suçlamasından dolayı değil, sadece hakkındaki "devlet parasını kötüye kullanma" suçlaması nedeniyle İspanya'ya iadesinin mümkün olabileceğine hükmetmesinin ardından İspanya Yüksek Mahkemesi, Puigdemont'un da aralarında bulunduğu altı politikacı hakkındaki Avrupa çapında geçerli olan yakalama kararını geri çektiğini açıklamıştı. Puigdemont bunun üzerine serbest bırakılmıştı. Ancak Puigdemont buna rağmen İspanya'ya dönmesi halinde hapis cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya.

dpa/BW,ÖA

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