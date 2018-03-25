Eski Katalan lider Carles Puigdemont Almanya'da gözaltına alındı

İspanya Yüksek Mahkemesi Cuma günü aralarından Puigdemont'un da olduğu 25 Katalan liderin isyan çıkarma, görevini kötüye kullanma ve devlete itaatsizlik suçlarından yargılanmaları gerektiğine hükmetmişti.

İspanya'da bir hakim, Belçika'da kendi isteğiyle sürgünde yaşayan Katalan lider Carles Puigdemont hakkında "Avrupa çapında tutuklama emri" çıkartmıştı.

Mahkeme 5 Katalan liderin tutuklu yargılanmasına hükmetmişti. Bu kişiler arasında Katalonya'da yeni seçimlere aday olarak gösterilen Jordi Turull da var.

Katalan liderler hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını Cuma gecesi protesto eden kalabalığa ise polis müdahale etmişti.

Barselona'da federal binalara yürümek isteyen göstericilere polisin coplu müdahalesinde 20'den fazla kişi yaralandı.

Katalan lider adil yargılanma garantisi olmadığı sürece İspanya'ya dönmeyeceğini söylemişti.

Bir ülke, AB çapındaki tutuklama emrini, "eğer iade sonucu şüphelinin insani haklarının zarar göreceğinden endişe ediyorsa" uygulamayabiliyor.